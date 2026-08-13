Orines, envases y aceras pringosas en la entrada a la avenida Alfonso El Sabio de Alicante

Una zona transitada en el que el deterioro aumenta de forma constante. La entrada a la avenida Alfonso El Sabio desde la avenida Jaime II, en la zona adyacente a la calle San Vicente, ofrece un aspecto desmejorado desde hace semanas. Así lo señalan los vecinos y así se comprueba con un paseo corto entre el parque de bomberos Jesús González Soria, observando la entrada a las calles que dan acceso al barrio céntrico de San Antón, hasta alcanzar el cruce que da entrada al centro de la ciudad desde la carretera que rodea el castillo de Santa Bárbara.

El día a día es orín, botellas tiradas, falta de baldeo y en resumen sociedad, mucha suciedad Maite Moltó — Vecina

En la acera una persona duerme y en las calles adyacentes el olor a orín es constante en determinados tramos. Una estación eléctrica, repleta de grafitis, pone el límite a una acera agrietada que baja por Jaime II. Al lado, solares acumulan botellas, latas y envases en su interior, y las aceras que discurren hacia el centro, donde también se ven excrementos, se notan pringosas en el tacto con los zapatos. Las papeleras lucen llenas y los vecinos y personas que frecuentan este tramo emiten quejas y desesperación.

Suciedad y acera deteriorada en Jaime II / Pilar Cortés

“El día a día es orín, botellas tiradas, falta de baldeo y en resumen sociedad, mucha suciedad”, protesta Maite Moltó, vecina de la calle Díaz Moreu, una de las adyacentes al tramo y que también protesta por “los olores horribles que no se pueden soportar”. Su diagnóstico es muy claro: “falta limpieza y falta civismo”.

Si hay más turismo quiere decir que entra más dinero, y lo normal sería poner a gente limpiando todo el día Mabel Armesto — Vecina

De manera parecida se expresa Mabel Armesto, otra vecina que asegura que la situación “cada año va a peor”, ya que “hay muchísimo turismo y la gente no cuida la zona”. Según considera, “si hay más turismo quiere decir que entra más dinero, y lo normal sería poner a gente limpiando todo el día”.

Suciedad en los accesos a Alfonso el Sabio. / Pilar Cortés

Una persona que baja haciendo deporte desde Jaime II, Roberto Muñoz, protesta también por el estado de la acera, “que está muy mal”, y constata que “no hay limpieza” y que “hay que ir mirando todo el rato cuando se anda, porque no es sitio bueno para caminar”, a la vez que lamenta que “casi nunca se ve limpieza en esta zona”.

La acera está muy mal, hay que ir mirando todo el rato cuando se anda Roberto Muñoz — Vecino

También se muestra disconforme Alberto Patricio Domínguez, quien asegura que el tramo señalado, así como el interior de las principales calles de San Antón, “no se baldean desde antes de Hogueras”. Este vecino también responsabiliza de la situación a los ciudadanos, que en algunos casos tienen “actitudes incívicas”, pero “si se sabe que orinan luego hay que venir a baldear”.

Acera en mal estado en el centro de Alicante. / Pilar Cortés

Su conclusión es que en la entrada a Alfonso El Sabio, como también en San Antón, “hace falta el mismo trato que en el Casco Antiguo, porque allí la gente va de fiesta, bebe y luego limpian”. Sin embargo, según señala, “no se tiene en cuenta que luego muchas de esas personas suben aquí y pasean por estas calles, y esto no lo limpian tanto”, protesta. “He llegado a ver a chicos orinando en esta zona y encima me preguntan que qué miro”.

Estas calles no se baldean desde antes de Hogueras Roberto Muñoz — Vecino

Es la imagen que ofrece una de las principales entradas al centro de Alicante, donde la suciedad, los desperfectos en la acera y la “falta de mantenimiento”, en palabras de unos de los vecinos consultados, se hace notar en el día a día, para disgusto de unos vecinos que muestran su disgusto ante una situación que se alarga.