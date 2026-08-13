Un paciente de la provincia pide amparo a los grupos de las Cortes Valencianas ante las listas de espera

I. S. un paciente de 72 años de Benidorm, ha llevado a las Cortes Valencianas su denuncia por las demoras asistenciales que sufren los pacientes del departamento de Salud de la Marina Baixa. El ciudadano ha presentado un escrito de amparo ante la cámara autonómica después de reclamar respuestas, sin éxito, a la Conselleria de Sanidad ante las listas de espera y demoras asistenciales que, según denuncia, se producen en especialidades como Cardiología y Traumatología y que afectan a la población, una situación que puede extrapolarse al conjunto de la provincia y de la Comunidad. También ha pedido al Síndic de Greuges que investigue esas demoras.

La petición, en una actuación inédita pues los grupos no recuerdan un escrito de este tipo en las Cortes, fue registrada el miércoles y pone el foco en las esperas y la saturación asistencial que, según denuncia, están afectando a los pacientes de la comarca, especialmente a las personas de mayor edad. El ciudadano reclama que la situación sea analizada por la Comisión de Sanidad y Consumo y que se adopten medidas para reducir las demoras.

El paciente sostiene que detrás de estas esperas existe un problema de falta de profesionales y recursos que termina repercutiendo directamente sobre los tiempos de atención. Asegura que la gerencia y la dirección médica del departamento de salud han mostrado disposición para abordar las dificultades, pero considera que carecen de competencias y recursos presupuestarios suficientes para resolver un problema que califica de estructural.

El afectado considera que la falta de profesionales y recursos termina repercutiendo directamente sobre los tiempos de atención

Tres escritos al conseller sin respuesta

La reclamación ante las Cortes Valencianas llega después de varios intentos de obtener una respuesta de la Conselleria de Sanidad. El hombre afirma haber presentado tres escritos formalmente registrados ante el conseller sin recibir una respuesta expresa sobre las cuestiones planteadas.

Ante la ausencia de contestación, el pasado 11 de agosto presentó un cuarto requerimiento urgente y, paralelamente, acudió al Síndic, donde existe un expediente de queja abierto.

En su reclamación ante el Síndic, el ciudadano solicita que se requiera formalmente a la Conselleria de Sanidad para que dé explicaciones sobre el problema sanitario denunciado y ofrezca una respuesta expresa e inmediata al fondo de sus reclamaciones.

Ahora, mediante el escrito de amparo parlamentario, pretende que las demoras asistenciales de la Marina Baixa sean objeto de control político y que la Generalitat explique qué medidas contempla para mejorar la situación.

Camas en los pasillos en el Hospital de La Vila en una imagen del invierno / INFORMACIÓN

Reclama una investigación

Entre las peticiones formuladas por el paciente figura la activación de los mecanismos de control de la cámara autonómica y el traslado del expediente a la Comisión de Sanidad y Consumo.

I. S. solicita además sesiones de investigación y control al conseller de Sanidad para analizar, entre otras cuestiones, la falta de personal y las agendas asistenciales que estarían detrás de las demoras denunciadas. También reclama una fiscalización urgente de la gestión del centro hospitalario y una dotación inmediata de los recursos médicos necesarios.

La denuncia ciudadana coincide, según el propio escrito presentado ante Les Corts, con las reclamaciones realizadas por los profesionales sanitarios. En concreto, el documento recoge que el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) presentó el 8 de julio una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la insuficiencia de facultativos y la sobrecarga laboral en el Hospital Marina Baixa.

Para Silveira, esta situación evidencia que las demoras no pueden atribuirse a los profesionales que atienden directamente a los pacientes, sino que responden a una falta estructural de recursos y planificación.

Más recursos para reducir las esperas

La reclamación ante las Cortes no cuestiona la actuación de los profesionales ni de los responsables locales del departamento. Al contrario, el hombre reconoce expresamente el trabajo del personal médico, de Enfermería, asistencial y administrativo y destaca la disposición al diálogo que asegura haber encontrado entre ellos.

Su petición se dirige principalmente a la Conselleria de Sanidad, a la que reclama que proporcione al departamento de salud de la Marina Baixa los recursos humanos, asistenciales y presupuestarios necesarios para garantizar una atención adecuada y suficiente y reducir las demoras.

Con su iniciativa, este paciente pretende que el problema de las esperas asistenciales salga del ámbito de la reclamación individual y llegue al Parlamento autonómico, después de haber acudido también al Síndic de Greuges y haber reclamado directamente al conseller de Sanidad, para solicitar explicaciones y soluciones ante las demoras que están afectando a los pacientes de la Marina Baixa.