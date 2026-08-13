La plaza de La Viña de Alicante arrastra efectos de deterioro desde Hogueras

Una imagen alejada del decoro. Es lo que ofrece la plaza de La Viña, epicentro del barrio alicantino de La Florida, en la que los efectos de las últimas Hogueras todavía se observan en algunos puntos. Especialmente junto al mosaico que luce el nombre de la plaza, que era el mismo que el del estadio de fútbol precedente en el que el Hércules CF disputó sus partidos durante décadas; y a cuyo lado se leen los años en los que estuvo erigido, entre 1919 y 1974.

En este espacio, donde se llevó a cabo la cremà del monumento, aún quedan restos del papel que envuelve los petardos, lanzados durante las fiestas de Hogueras. Uno de los números de la inscripción está partido, mientras que los restos de pólvora aún son visibles en los alrededores. “Hace tiempo que está así, desde Hogueras no lo han arreglado”, lamenta María Rico.

Yo solía pasar por encima para atajar el camino y un día me caí, desde entonces no he vuelto a pasar Olga Fernández — Vecina

Olga Fernández, que también frecuenta la plaza, señala el origen del deterioro también en los días grandes de la Fiesta alicantina e incluso asegura que “ha habido gente que se ha caído” debido a la menor visión del mosaico desde algunos puntos. “Yo solía pasar por encima para atajar el camino y un día me caí, desde entonces no he vuelto a pasar”, afirma, a la vez que afirma que “todo esto se debería mejorar”, en referencia a la inscripción.

El monumento de Arcadi Espada en la plaza La Viña, con suciedad alrededor. / Pilar Cortés

También protesta otro vecino, Juan Pla, que cree que el deterioro de las letras y los números de la inscripción “se debió producir cuando recogieron los escombros y se lo llevaron por delante”. A su vez, señala otros desperfectos en lugares cercanos, como las jardineras y los setos, “que los pisaron más de la cuenta en Hogueras y no han repuesto las plantas”, al mismo tiempo que señala la permanencia de una banderola característica de las fiestas en uno de los árboles próximos.

Más espacios afectados

El del mosaico no es el único lugar deteriorado y sin mantenimiento aparente. El mismo Juan Pla señala, por otra parte, la suciedad acumulada en el montículo que acoge el monumento adyacente que Arcadi Blasco dedicó a otro célebre escultor, Eusebio Sempere, en 1991. En este lugar se acumulan latas, envases, pañuelos y otros restos, mientras que en el interior de la fuente con agua estancada situada al lado también se observa el agua sucia y los efectos de la humedad en el muro que lo rodea.

En el monumento en sí también se observan desperfectos, con partes de la escultura desgastada o rota hasta el punto de que los materiales estructurales se asoman a la vista del público, mientras que los grafitis también forman parte del monumento.

En Hogar llegamos a contar 25 niños encima del monumento tirando petardos en el monumento Lola Ten — AVV La Voz de La Florida

La Asociación de Vecinos La Voz de la Florida ya emitió quejas ante esta situación, y señala que parte de su origen procede de los días grandes de Hogueras. “En aquel momento llegamos a contar 25 niños encima del monumento tirando petardos, aunque anteriormente a las fiestas el cuidado tampoco ha sido lo normal”, dice Lola Ten, presidenta de la entidad.

La dirigente vecinal también señala el óxido presente en algunas de las rejas que rodean la fuente, y lamenta que en las cercanías “incluso duerme gente que hace sus necesidades” en la plaza central de La Florida, que acoge columpios para el ocio de los más pequeños, terrazas de hostelería y que es el lugar principal de encuentro del barrio de La Florida, que incluso atrae vecinos de barrios cercanos como Francisco Albert o Babel.