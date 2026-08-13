El próximo eclipse solar ya tiene fecha: cuándo será y cómo se verá desde Alicante

Después del eclipse solar de este 12 de agosto de 2026, España ya mira a la siguiente gran cita astronómica. No habrá que esperar demasiado: el próximo eclipse solar visible desde el país será el 2 de agosto de 2027, dentro de la llamada triada de eclipses ibéricos de 2026, 2027 y 2028.

Será un eclipse total de Sol, aunque la totalidad no se verá desde toda España. La franja en la que la Luna ocultará por completo el Sol cruzará el estrecho de Gibraltar y afectará a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

En el resto del país, incluido Alicante, el eclipse se verá de forma parcial. Aun así, será un fenómeno muy llamativo: desde la capital alicantina, el Sol quedará cubierto en torno a un 95% en el momento de máximo oscurecimiento.

Recorrido de la franja de totalidad del eclipse solar de 2027 sobre el sur de España y el norte de África. / IGN

A qué hora será el eclipse de 2027 en Alicante

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, en Alicante el eclipse del 2 de agosto de 2027 comenzará a las 09.46 horas y terminará a las 12.08 horas.

El momento más importante llegará a las 10.54 horas, cuando se alcanzará el máximo del eclipse. En ese instante, la magnitud será de 0,95 y el Sol estará a una elevación de 43,2 grados, una altura mucho más cómoda para la observación que la del eclipse de 2026, que se produjo al atardecer y con el Sol muy bajo sobre el horizonte.

Esto significa que, aunque Alicante volverá a quedarse fuera de la franja de totalidad, el eclipse de 2027 será más fácil de seguir desde muchos puntos abiertos de la provincia, siempre que la meteorología acompañe.

Secuencia del eclipse solar parcial previsto en Alicante el 2 de agosto de 2027. / IGN

Dónde se verá como eclipse total

La totalidad del eclipse de 2027 solo podrá observarse en una zona concreta del sur peninsular y del norte de África. En España, los mejores puntos estarán en Ceuta, Melilla, Cádiz y Málaga, además de áreas del sur de Granada y Almería.

En Ceuta, la totalidad durará 4 minutos y 48 segundos, una de las duraciones más destacadas dentro del territorio español. En Cádiz, será de 2 minutos y 54 segundos; en Málaga, de 1 minuto y 48 segundos; y en Melilla, de 4 minutos y 34 segundos.

El máximo global del eclipse se producirá en Egipto, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, lo que convierte este fenómeno en uno de los eclipses totales más largos del siglo.

Secuencia del eclipse total de Sol previsto en Málaga el 2 de agosto de 2027. / IGN

Alicante tendrá un eclipse parcial, pero muy profundo

La diferencia principal para Alicante será que no habrá oscuridad total. La Luna cubrirá gran parte del disco solar, pero no llegará a taparlo completamente. Por eso, desde la provincia se hablará de eclipse parcial, aunque con un porcentaje de oscurecimiento muy alto.

El mapa del IGN sitúa a Alicante en una zona cercana al 94%-96% de oscurecimiento, por encima de buena parte del norte peninsular. La experiencia no será igual que dentro de la franja de totalidad, pero sí permitirá ver una imagen muy marcada del Sol cubierto por la Luna durante la mañana.

Así se oscureció la ciudad de Alicante durante el eclipse de sol captado por la unidad de drones de la Policía Local / INFORMACIÓN

No será el último de la triada

El eclipse de 2027 será la segunda gran cita de la triada ibérica. La tercera llegará el 26 de enero de 2028, con un eclipse anular de Sol visible desde España.

Después de esa secuencia excepcional, habrá que esperar mucho más para volver a ver un eclipse solar total desde territorio español: el siguiente no llegará hasta 2053.

Mapa del Instituto Geográfico Nacional con la zona de totalidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027. / IGN

Gafas homologadas, también en 2027

Aunque el eclipse de 2027 se vea como parcial desde Alicante, la recomendación seguirá siendo la misma: nunca mirar directamente al Sol sin protección adecuada.

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Ni las gafas de sol convencionales, ni radiografías, ni cristales ahumados sirven para observar un eclipse. Para seguir el fenómeno con seguridad harán falta gafas homologadas para eclipses o métodos de observación indirecta. En Alicante, el 2 de agosto de 2027 volverá a ser una fecha señalada en el calendario astronómico, pero la protección ocular será imprescindible de principio a fin.