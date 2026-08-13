Tres años y medio de obras y servicios recortados en el ambulatorio de la calle Gerona en Alicante: "nos sentimos muy abandonados"

El centro sanitario integrado de la calle Gerona de Alicante lleva tres años y medio conviviendo con unas obras que han condicionado tanto el trabajo de los profesionales como la atención a los pacientes. La reforma, que comenzó en marzo de 2023 con un plazo de ejecución inicial dos años y medio, por lo que tendría que haber finalizado en septiembre pasado, continúa sin fecha definitiva de finalización. Mientras tanto, trabajadores y usuarios denuncian que el ambulatorio, construido en 1952, sigue sin disponer de servicios básicos y que parte de las consultas de especialidades obliga a los pacientes a desplazarse hasta el Hospital de Sant Joan.

“Nos sentimos muy abandonados”, resume un profesional del centro, que asegura que la situación apenas ha cambiado en los últimos meses. “Seguimos tragando polvo, ruido, sin espacio para las ambulancias, los discapacitados... todo igual”, señalan sobre una obra más larga que El Escorial. La Conselleria de Sanidad decidió el año pasado ampliar en cinco millones de euros el presupuesto para la reforma integral del inmueble. El coste, en este tiempo, ha pasado de 11, 4 millones a 16,5 millones de euros.

Roto

La previsión que se maneja ahora es que el personal pueda pasar a la zona nueva del edificio entre Navidad y febrero, aunque los propios trabajadores ponen en duda que se cumpla ese calendario.

“Yo lo veo todo muy roto aún como para que eso sea verdad”, señala el profesional, en referencia a una parte en la que se aprecia el interior al aire. Por ello, recuerda que una vez que Atención Primaria, que lleva toda la obra atendiendo in situ, y las especialidades que han quedado se trasladen a la zona reformada todavía quedará pendiente el derribo y continuación de las obras en el resto del edificio, que está cubierto con una red azul y donde hay un importante trasiego de camiones.

La previsión que se maneja ahora es que el personal pueda pasar a la zona nueva del edificio entre Navidad y febrero

Desplazamiento de servicios

La prolongación de los trabajos mantiene además una consecuencia especialmente problemática para los pacientes: la pérdida o desplazamiento de servicios que deberían prestarse en el propio centro. El centro sanitario de la calle Gerona carece actualmente de prestaciones como matrona, fisioterapia, psiquiatría, odontología, cirugía menor o determinadas actividades y servicios asistenciales. Diversas especialidades se trasladaron al Hospital de Sant Joan, derivando a los pacientes del centro de Alicante al centro hospitalario sito a varios kilómetros para ser atendidos por especialistas y realizar determinadas pruebas.

Una situación que afecta especialmente a personas mayores que no disponen de vehículo propio ni de familiares que puedan acompañarlos. “Muchos tienen que ir en autobús”, explica la trabajadora, que apunta que otros se ven obligados a pagar un taxi para acudir a una consulta o realizarse una prueba que antes podían resolver en un entorno sanitario más próximo.

Los profesionales pidieron un local en Alicante al que trasladarse durante los trabajos pero les fue denegado.

Las obras en el ambulatorio de la calle Gerona se eternizan / Alex Domínguez

Sin vado

El problema no es únicamente la distancia. Los profesionales denuncian también las dificultades de acceso al propio centro de salud. Desde hace casi un año no disponen de un vado que permita facilitar la llegada de ambulancias, personas con discapacidad o pacientes con movilidad reducida. La única entrada disponible se encuentra en una zona que el Ayuntamiento ha pintado de naranja, lo que, según denuncian, dificulta todavía más la parada de vehículos para trasladar a personas con problemas de movilidad.

La situación contrasta, según los trabajadores, con la existencia de espacios reservados en las inmediaciones para otras instituciones. “Tenemos la iglesia con toda una calle para el Obispado reservada, Hacienda con todo un bajo que es un garaje para ellos y aquí los pobres pacientes en zona naranja”, lamenta la profesional.

La consecuencia es que ambulancias y vehículos particulares que trasladan a pacientes con dificultades para caminar llegan a tener que subir a la acera para poder dejar o recoger a los usuarios.

A los problemas de accesibilidad se suma una cuestión que los profesionales consideran especialmente grave en materia de prevención. El edificio, de cinco plantas, tiene una única entrada que funciona simultáneamente como acceso y salida y, según denuncian, no dispone de una salida de emergencia adecuada. Técnicos de riesgos laborales acudieron al centro el pasado mes de febrero, pero los trabajadores aseguran que todavía están esperando el informe correspondiente.

“Vinieron riesgos laborales en febrero y todavía no nos han dado el informe”, añaden, a la vez que lamentan también la falta de respuesta de los responsables de la dirección sanitaria.

Aparato portátil de climatización en un vestíbulo del centro sanitario al no funcionar bien el aire acondicionado / INFORMACIÓN

Sin aire acondicionado en las salas de espera y en la planta baja En las salas de espera de pacientes y en la planta baja del ambulatorio, donde están los administrativos, no funciona el aire acondicionado, según denuncian trabajadores. "Estamos a la espera de que traigan portátiles. Se podría invitar a las autoridades que vinieran a ver en qué condiciones tienen trabajando a sus empleados y en qué condiciones tienen que ser valorados sus usuarios".

Más actividad asistencial en verano

La situación se ha complicado más durante este verano. Frente a lo habitual en agosto, cuando los centros de salud reducen su actividad de tarde por la menor disponibilidad de profesionales y las dificultades para realizar sustituciones, el centro de la calle Gerona ha tenido que abrir mañana y tarde.

Los profesionales consideran que, mientras se mantiene esta situación, al menos las tardes podrían haberse aprovechado para avanzar con mayor intensidad en las obras. Sin embargo, aseguran que los trabajos siguen condicionando su actividad diaria.

A ello se suma, según denuncian, la limitación de las consultas telefónicas a dos al día, una medida que consideran especialmente poco adecuada durante una ola de calor, al obligar a determinados pacientes a desplazarse presencialmente al centro sanitario.

Para los profesionales, el problema ya no puede atribuirse únicamente a las molestias propias de cualquier reforma. El retraso acumulado, la falta de servicios, las dificultades de acceso y la ausencia de una respuesta clara por parte de las administraciones han convertido las obras de la calle Gerona en un problema asistencial que, denuncian, se prolonga demasiado en el tiempo.