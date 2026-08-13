San Roque abre sus fiestas con un viaje por la historia del barrio

San Roque vuelve a celebrar sus fiestas mirando a su historia para comprender su presente. El barrio ha dado este jueves el pistoletazo de salida a sus festejos con un pregón dedicado a recuperar su memoria y sus tradiciones, un recorrido por más de un siglo de celebraciones que ha tenido como hilo conductor la historia de la ermita y de quienes hicieron posible que las fiestas llegaran hasta la actualidad.

El encargado de realizar este viaje en el tiempo ha sido Rafael Sellers, profesor del Departamento de Filología Española de la Universidad de Alicante, quien ha optado por convertir el pregón en una historia novelada para acercar al público los episodios más desconocidos de las fiestas. Dos personajes ficticios del siglo XIX han servido para recorrer unos hechos que, salvo sus protagonistas, son reales y están documentados a partir de la investigación en el Archivo Municipal y, especialmente, en la prensa histórica de Alicante desde el último tercio del siglo XIX.

Un viaje hasta 1880

Sellers ha situado el comienzo de su relato en 1879, cuando la ermita de San Roque se encontraba en desuso y amenazaba ruina después de varios años sin celebrarse las fiestas. Un año después, tras cerca de cinco años de obras marcadas también por las dificultades económicas, el templo fue reedificado y el 15 de agosto de 1880 se programó su bendición.

A través de las conversaciones de Joan y su hijo Jordi, el pregón ha explicado cómo aquella recuperación de la ermita estuvo acompañada del renacimiento de las fiestas. El edificio mantuvo parte de su estructura original, incluidos los arcos de cantería del siglo XVI, mientras que la nueva construcción incorporó elementos como el campanario de planta cuadrangular. La obra pudo concluir gracias a las aportaciones de la Corona, los vecinos y la ciudad, pero también al apoyo económico del marqués de Benalúa.

La recuperación del templo fue también el punto de partida para reorganizar los festejos. El Ayuntamiento delegó en la Junta de reedificación la preparación de la celebración y esta creó una Mayordomía encargada de organizar las fiestas. Una denominación que Sellers ha reivindicado durante el pregón por su arraigo histórico en este tipo de celebraciones.

Fiestas de calles engalanadas y tradición

El relato ha recuperado cómo eran aquellas fiestas de finales del XIX: calles decoradas con banderitas, gallardetes y arcos de follaje, música, verbenas, paellas, juegos infantiles y procesiones. También tenían un papel destacado las alboradas, las danzas tradicionales y la decoración de la propia ermita, además de actos religiosos como la misa en recuerdo de los vecinos y mayordomos fallecidos y el reparto de pan bendito.

El pregón ha repasado también algunos episodios menos conocidos, como la recuperación de las fiestas en 1896 después de once años sin celebrarse, cuando se preparó un programa con iluminación "a la veneciana", globos aerostáticos, cucañas, corridas de pollos, fuentes artificiales y recreaciones relacionadas con la vida de San Roque. La celebración fue creciendo hasta convertirse en uno de los puntos de encuentro del verano alicantino.

Así ha sido el pregón de las fiestas de San Roque en Alicante / PILAR CORTÉS

La historia de los festejos, sin embargo, no fue lineal. A partir de los años treinta del siglo XX las fiestas comenzaron a diluirse y, tras la Guerra Civil, perdieron buena parte de su protagonismo. La ermita también fue deteriorándose y el barrio dejó atrás aquellas celebraciones multitudinarias. Hubo que esperar hasta 1993 para que la Asociación de Vecinos Casco Antiguo y el Ayuntamiento recuperaran las fiestas tradicionales de San Roque.

De la recuperación a la actualidad

Desde entonces, el programa volvió a incorporar elementos tradicionales como la dansà, el pregón, los castillos de fuego, los concursos de paellas, los juegos populares o el engalanamiento de calles, balcones y fachadas. También se fueron sumando nuevas propuestas, como la «roquetina», celebrada desde 2002 y en la que llegaron a utilizarse más de 1.500 kilos de tomates, o la posterior recuperación de la banyà.

Las fiestas fueron reconocidas oficialmente como Fiesta Tradicional en 2004 y la Cofradía de San Roque se refundó en 2012. Con estos antecedentes, Sellers ha cerrado su recorrido reivindicando la responsabilidad de quienes mantienen hoy la celebración. "Sois los herederos y actuales responsables de una centenaria celebración y de un importante patrimonio del que los alicantinos nos sentimos orgullosos", ha señalado.

El pregonero ha concluido proclamando oficialmente el inicio de las fiestas de San Roque 2026, que continuarán este viernes con el pasacalles por las calles del barrio, la ofrenda floral a los altares de San Roque, los juegos tradicionales infantiles y, por la noche, el concurso de tortillas, el de gorros de fantasía y una noche temática cowboy con toro mecánico y verbena popular.