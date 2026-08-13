Sanidad crea las oficinas del Dato de Salud y de Ciberseguridad para reforzar la transformación digital del sistema sanitario

La Conselleria de Sanidad ha creado la Oficina Autonómica del Dato de Salud y la Oficina Autonómica de Ciberseguridad Sanitaria. Se trata de dos nuevas estructuras destinadas a reforzar la transformación digital del Sistema Valenciano de Salud y prepararle para los retos asociados al uso avanzado de los datos, la inteligencia artificial y la creciente digitalización de la actividad sanitaria.

Ambas oficinas constituyen la primera fase del nuevo modelo de gobernanza digital de la conselleria y permitirán mejorar la gestión y utilización de la información sanitaria, así como reforzar la protección de las infraestructuras y los sistemas digitales que sustenten la actividad asistencial, según explican desde el Consell.

El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, ha señalado que la próxima gran transformación de la sanidad "no dependerá únicamente de incorporar más tecnología, sino de nuestra capacidad para utilizar mejor la información que generamos todos los días".

En este sentido, ha destacado que "la inteligencia artificial, la medicina personalizada y la automatización de procesos necesitan una base sólida de datos de calidad, interoperables y seguras. Estas nuevas oficinas nos permitirán avanzar en esa dirección y aprovechar la transformación digital para mejorar la atención sanitaria y la gestión del sistema".

Activo estratégico

La Oficina Autonómica del Dato de Salud tendrá como objetivo establecer un marco común para mejorar la calidad, interoperabilidad, reutilización y uso responsable de la información generada por el Sistema Sanitario Valenciano.

Los datos sanitarios constituyen un recurso fundamental para mejorar la atención a los pacientes, impulsar la investigación y la innovación biomédica, facilitar la planificación sanitaria y favorecer una gestión más eficiente de los recursos públicos. Además, disponer de información de calidad resulta esencial para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, medicina personalizada y nuevos servicios digitales.

La nueva oficina mantendrá una coordinación permanente con la Oficina del Dato de la Generalitat. De este modo, trasladará al ámbito sanitario las políticas y estándares corporativos, adaptados a las particularidades y la especial sensibilidad de la información de salud.

Espacio europeo de datos

Asimismo, contribuirá a preparar el Sistema Valenciano de Salud para adaptarlo al Espacio Europeo de Datos de Salud, que establece un nuevo marco para facilitar el acceso, intercambio y reutilización segura de la información sanitaria a la Unión Europea con fines asistenciales, de investigación e innovación.

Valdivieso ha explicado que de esta forma "se conecta la estrategia digital de la sanidad valenciana con el modelo corporativo de gobierno del dato de la Generalitat y con el Espacio Europeo de Datos de Salud, para disponer de una información cada vez más fiable y útil para mejorar la atención y la toma de decisiones".

Más protección

Por su parte, desde Sanidad aseguran que la Oficina Autonómica de Ciberseguridad Sanitaria reforzará la protección de las infraestructuras tecnológicas y los sistemas digitales sobre los que se sustenta una parte creciente de la actividad sanitaria.

"La digitalización de hospitales y centros de salud, el desarrollo de la historia clínica electrónica y el creciente uso de dispositivos médicos y plataformas conectadas hacen de la ciberseguridad un elemento esencial para proteger la información y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios sanitarios", abundan desde el Consell.

La nueva oficina permitirá "reforzar la capacidad del sistema sanitario para prevenir y afrontar riesgos que puedan afectar a sus sistemas e infraestructuras digitales y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles incidentes".