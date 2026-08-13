Los servicios sociales abren 7.207 nuevos casos en Alicante y sitúan a los barrios de Carolinas, Pla del Bon Repòs y Garbinet a la cabeza

Los servicios sociales municipales de Alicante registraron 7.207 nuevas carpetas de casos durante 2025, una cifra que permite dibujar con mayor precisión dónde se concentra la nueva demanda de atención social en la ciudad. Así se desprende de la Memoria 2025 de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, que sitúa al equipo territorial que atiende a los barrios del este de la ciudad, el Pla del Bon Repòs, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Garbinet y Sidi Ifni-Nou Alacant a la cabeza de la apertura de nuevos expedientes, con 1.653, por delante de los barrios de sur, como San Blas, Benalúa, Florida, Ciudad de Asís o San Gabriel, con 1.473.

Los datos que se desprenden de la memoria municipal señalan, además, una presión social diferenciada por barrios. De hecho, cuando se analiza el volumen total de intervenciones, el equipo sur, que atiende barrios como San Blas, Florida, Ciudad de Asís, Benalúa, San Gabriel o Urbanova, es el que más actuaciones concentra con 64.101 actuaciones. A estos barrios le siguen los de la Zona Norte, que incluye Virgen del Remedio, Juan XXIII, Colonia Requena, Las Cuatrocientas o Villafranqueza, con 57.841 casos. La fotografía, por tanto, evidencia una demanda muy desigual según el indicador que se utilice, ya sea apertura de expedientes, seguimiento de casos o primeras atenciones.

Carolinas y Pla del Bon Repòs abren más casos nuevos

El equipo social de zona este, que atiende Pla del Bon Repòs, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Garbinet y Sidi Ifni-Nou Alacant, abrió 1.653 carpetas nuevas en 2025. Por detrás se situaron los barrios que corresponden al equipo de la zona sur, como como San Blas, Florida, Ciudad de Asís, con 1.473; la zona de Centro-Playas, que atiende barrios como Casco Antiguo, Raval Roig, Vistahermosa o Playa de San Juan, con 1.326 carpetas; la zonaoeste, que abarca barrios como Campoamor, Altozano, Los Ángeles, Rabasa, Tómbola o Ciudad Jardín, con 1.218, y la Zona Norte, que incluye Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII, Las Cuatrocientas o Villafranqueza, con 1.121.

La diferencia entre nuevas carpetas y volumen de actuaciones resulta especialmente significativa. De hecho, en volumen de actuaciones es la zona sur la que lidera con 64.101 actuaciones durante el ejercicio. En este sentido, la Zona Norte, alcanzó 57.841 atenciones; el oeste contabilizó 40.801 actuaciones; el este, pese a liderar la apertura de expedientes, registró 40.655, y Centro-Playas cerró con 38.470.

También el primer contacto con los servicios sociales ofrece otra fotografía. Durante 2025 se realizaron 7.819 nuevas entrevistas de información y asesoramiento básico. La Zona Norte concentró el mayor número, con 1.493, seguido del sur, con 1.400, oeste, con 1.330, y Centro-Playas y este, con 1.260 cada uno.

Más de 244.000 actuaciones en toda la ciudad

En conjunto, los cinco equipos territoriales de servicios sociales en la ciudad sumaron 244.059 actuaciones durante 2025. Los centros de atención primaria atendieron a 48.375 personas y registraron 57.183 citas de profesionales destinadas al diagnóstico y la intervención de casos sociales.

La memoria refleja además una importante actividad en la cobertura de necesidades básicas. Los servicios sociales aplicaron 130.775 recursos durante el año, concedieron 1.225 ayudas y destinaron 2.045.823 euros en ayudas económicas para cubrir necesidades básicas y de atención inmediata. También se prestaron 5.724 servicios de ayuda a domicilio, que supusieron 142.799 horas de atención.

La comparación con 2024 permite comprobar que algunos indicadores han variado ligeramente. Ese año los centros de atención primaria atendieron a 49.238 personas y se aplicaron 132.236 recursos, mientras que se realizaron 2.800 prestaciones para necesidades urgentes y se emitieron 4.827 informes de especial vulnerabilidad. En 2025 fueron 1.562 las prestaciones de primera necesidad y 4.737 los informes de vulnerabilidad.

El sinhogarismo, otra de las principales áreas de intervención

Al margen del reparto territorial de los nuevos casos, la atención a las personas sin hogar ocupa un espacio específico dentro de la red municipal que en el año 2025 atendió a 3.558. El Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) atendió durante 2025 a 1.080 personas, según los datos recogidos en la memoria, aunque las cifras son parciales desde marzo, cuando comenzó la actividad del equipo municipal de trabajadores sociales especializado en personas sin techo. En el año 2024, este centro atendió a 1.870 personas, casi 800 más que en 2025.

De esas personas, 861 fueron atendidas mediante agenda y ficha social desde mayo y otras 219 corresponden a registros manuales realizados antes de disponer de la ficha digital. El equipo abrió 416 carpetas de seguimiento individual. El CAUS, además, registró 373 pernoctaciones y 1.054 personas hicieron uso de servicios externos vinculados al recurso.

La respuesta de emergencia se completó con 469 personas alojadas en hostales a través del dispositivo municipal de alojamiento urgente. También se activó durante 21 días el dispositivo de climatología adversa, que atendió y alojó a 355 personas.

La atención a las personas sin alojamiento estable se extiende también al espacio público. El Equipo de Calle Municipal atendió a 197 personas en 2025, mientras que el Equipo de Acercamiento de Cruz Roja llegó a otras 323. Además, los equipos realizaron 20 empadronamientos, frente a los 14 realizados en el año 2024, dirigidos a facilitar el acceso de personas sin domicilio fijo a derechos y prestaciones sociales.

Menos tiempo de espera

La memoria de 2025 recoge también una reducción notable de los tiempos de espera de los equipos sociales de zona. La espera media pasó de ocho semanas en enero a 4,1 semanas en diciembre, prácticamente la mitad en un solo ejercicio.

La Concejalía atribuye esta evolución a la puesta en funcionamiento de nuevos recursos como la Central de Atención Social (CAS), los Equipos de Primera Acogida (EPA) y la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). La CAS recibió 1.520 llamadas durante el año, mientras que la OAC registró 554 atenciones y elaboró 251 informes de vulnerabilidad.