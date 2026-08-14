Aemet marca el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante

Otra jornada marcada por el calor intenso y el bochorno en buena parte de la provincia de Alicante. Este viernes la Agencia Estatal de Meteorología ha marcado aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante donde las horas centrales del día, en las que se superarán las temperaturas acostumbradas para ese ámbito territorial: hasta 36 grados desde las 12.00h hasta las 19.49h en la Marina Alta.

Las máximas más elevadas de la provincia volverán a asentarse en la Vega Baja, con 40 grados en Torrevieja, seguida de Alicante capital con 39 grados y 38 en Orihuela, Elda y Benidorm con 37 y Elche y Alcoy con 36 grados.

El cielo será en general poco nuboso o con intervalos, sin lluvias relevantes en el litoral y con la principal excepción de Alcoy, donde por la tarde podría aparecer lluvia escasa.

Alicante

La jornada arrancará con cielo despejado en Alicante/Alacant y avanzará hacia algunos intervalos nubosos, sin señales de lluvia relevante. El termómetro se moverá entre 24 y 33 grados, pero la humedad elevará la sensación térmica hasta 39. Soplará viento del sureste, en general moderado.

Elche

Elche/Elx tendrá un viernes de ambiente estable, con cielo despejado por la mañana y algunas nubes altas al final del día, sin previsión de lluvias. La máxima llegará a 36 grados y la mínima será de 23, con sensación térmica de hasta 38 en las horas de más calor. El viento soplará del sureste.

Benidorm

El cielo se mantendrá poco nuboso en Benidorm, aunque la tarde acabará con más nubes y sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas irán de 25 a 32 grados, pero el bochorno hará que la sensación térmica suba hasta 37. El viento será flojo del sur y suroeste.

Elda

Elda vivirá un día caluroso, con sol por la mañana, nubes de evolución por la tarde y una posibilidad baja de alguna lluvia débil en las horas centrales. La máxima alcanzará los 37 grados y la mínima bajará a 21, con calor seco durante buena parte del día. El viento girará del sur al norte y podrá soplar con rachas moderadas.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente de estabilidad, con cielo poco nuboso durante toda la jornada y sin previsión de lluvias. La temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 25, aunque la humedad disparará la sensación de bochorno hasta 40. El viento será de componente sureste.

Orihuela

Orihuela afrontará una jornada de calor intenso, con cielo poco nuboso, niebla de madrugada y apenas riesgo de lluvia durante el día. El termómetro subirá hasta 38 grados y la mínima quedará en 24, con una sensación térmica también muy elevada. El viento será flojo por la mañana y de levante por la tarde.

Alcoy

Alcoy/Alcoi será el municipio con el tiempo más cambiante: mañana despejada, aumento de nubes desde mediodía y posibilidad clara de lluvia escasa durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 36 grados, con sensación térmica de hasta 37 y ambiente más seco que en la costa. El viento soplará del sur y del oeste.

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Dénia

Dénia tendrá un viernes de intervalos nubosos, con claros por la mañana, nubes altas al final del día y una opción muy baja de lluvia débil por la tarde. La máxima será de 34 grados y la mínima de 24, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 37 por la humedad. El viento soplará del sur y girará al norte al final. De 12.00 a 19.59 horas, Aemet ha marcado aviso amarillo por máximas de 36 grados para hoy viernes en Dénia y la Marina Alta.