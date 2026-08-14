El bando de la media luna brilla en Altozano

El bando de la media luna derrochó todo su poderío en la Entrada Mora de Altozano. La comparsa Jeques, que ostenta la capitanía de esta edición de las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano, fue la responsable de encabezar este viernes un desfile marcado por la música, la pasión y la participación de los festeros que, un año más, volvieron a llenar las calles del barrio.

La jornada festera arrancó con la interpretación del Himno de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano, seguida de la Entrada de Bandas, antes de dar paso al esperado desfile. La Abanderada Mayor de la Federación de Altozano, Paula Guerrero, fue la encargada de abrir la Entrada Mora.

La comparsa Jeques asumió el protagonismo de la capitanía con Enrique Llobregat y Ana María Reyes como Capitanes, mientras que los cargos infantiles recayeron en Martina Rodríguez y Samara Fenoll. La comparsa capitana encabezó un bando moro formado también por Tuaregs, Los Pacos y Moros del Cordón, que desplegaron sus trajes, escuadras y marchas moras durante el recorrido.

Las mejores imágenes de la Entrada Mora de Altozano / Alex Domínguez

El bando cristiano completó la Entrada con la participación de las comparsas Cristianos Cruzados, Zíngaros, Corsarios, Piratas, Templarios, Maseros y Contrabandistas. Las comparsas protagonizaron un desfile en el que tradición y espectáculo volvieron a darse la mano, con los festeros como principales protagonistas de una jornada seguida por vecinos y visitantes.

Los actos del viernes concluyeron con la tradicional Alborada en honor a la Virgen de la Asunción en la parroquia de San Pablo, uno de los momentos más emotivos de la programación festera y una cita dedicada a la patrona de las celebraciones de Altozano.

Misa, procesión y Ofrenda de Flores el 15 de agosto

La programación continuará el sábado 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, con la celebración de la Misa Solemne en la parroquia de San Pablo y las ofrendas destinadas al Hogar del Padre Alegre (Cottolengo). Por la tarde tuvo lugar la procesión en honor a la patrona y la tradicional Ofrenda de Flores, en la que participaron las comparsas y los cargos oficiales.

La jornada festera finalizará con la Embajada Cristiana, acompañada por disparos de arcabucería, y la posterior Capitulación Mora, que pondrán el broche a la penúltima jornada festiva de los Moros y Cristianos de Altozano.