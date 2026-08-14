Basura, colchones y sillas: la plaza de San Juan de Dios de Alicante, cada vez más deteriorada

La imagen se repite desde hace semanas en el barrio de Campoamor de Alicante. La plaza de San Juan de Dios, situada junto al Auditorio de la Diputación (ADDA), aparece cada mañana salpicada de botellas, bolsas, sillas y distintos enseres que se van acumulando alrededor de los bancos y los árboles. Un espacio de uso habitual para los vecinos se ha convertido este verano en un lugar de concentración durante buena parte del día y, especialmente, al caer la noche, cuando la afluencia aumenta y algunas personas llegan incluso a pasar allí la noche.

Los residentes aseguran que el deterioro se ha intensificado conforme han avanzado las semanas y que los trabajos de limpieza apenas consiguen contener una dinámica que vuelve a dejar huella pocas horas después. A los residuos y objetos abandonados se suman, según sus testimonios, el consumo de alcohol y la utilización de la plaza para comer y dormir. Una situación que, sostienen, ha alterado por completo el aspecto y el uso habitual de este espacio.

Una plaza ocupada por grupos

"Está muy sucio, son muy marranos. Duermen aquí también, cenan y lo tiran todo al suelo y así estamos", afirma Josfina Company, vecina de la plaza, asegura que la situación genera un importante malestar entre quienes viven en los alrededores. Company explica que las sillas y otros elementos que permanecen en la plaza son desplazados constantemente. "Las cogen y las ponen donde quieren. Anoche se dejaron en un banco unas sillas y una mesa improvisada y está llena de basura", explica esta vecina quien también denuncia como, pese a la existencia de papeleras, los restos acaban en el suelo. "Beben y tiran las botellas al suelo, está lleno de latas, y hay papeleras, pero las dejan en el suelo", añade.

Como ella, Mari Carmen Martínez, otra de las vecinas, explica que algunas noches la plaza puede reunir a numerosos grupos. "Puede hacer más de 15 o 20 personas fácilmente cualquier noche", asegura Martínez. Según relata esta vecina, algunos sacan mesas y sillas, mientras otros utilizan los bancos para dormir. "El otro día había varios colchones, pero vamos, que aquí duermen todas las noches. Traen hasta sus bolsas con ropa, las esconden por los árboles", asegura Martínez.

La limpieza no evita que el problema continúe

Los vecinos apuntan que los servicios de limpieza actúan por las mañanas, pero que el problema vuelve a aparecer durante la tarde y la noche. Julia Navarro, vecina de la plaza, lamenta que el espacio haya cambiado respecto a años anteriores. "Estamos aquí todos los vecinos que lo vemos y no podemos más", afirma Navarro. La vecina del barrio relata que recientemente bajó con sus hijos y que al regresar encontró una situación que le preocupó. "Al subir del centro hasta mi casa me fijé y estaba la plaza que daba miedo. Las personas que vienen cogen y se sientan, tiran las sillas y la comida al suelo de cualquier modo, así no se puede estar", añade Navarro.

Por su parte, Francisco García, otro vecino del barrio de Campoamor, también denuncia el estado actual de la plaza. "Está muy sucia y ahora viene a barrerla un poco por la mañana, pero esto está hecho una pocilga, aquí te comen las moscas", afirma Navarro. El vecino explica que algunos jóvenes utilizan el espacio para dormir y dejan después residuos en la zona. "Aquí vienen a dormir, vienen chavales y lo dejan todo sucio, se meten en un rincón a dormir, con botellas, está todo muy sucio por las mañanas, no se puede venir ni a tomar el aire", apunta este vecino.

Además, García reconoce que desconoce las circunstancias personales de quienes pasan la noche allí, aunque considera necesario abordar la situación. "Imagino que las personas que vienen a dormir a la plaza lo hacen porque no tienen otra cosa, pero sí que lo ensucian mucho, el Ayuntamiento debería hacerse cargo de la situación", señala.

Los vecinos reclaman una actuación que permita recuperar el uso normal de la plaza y evitar que la acumulación de residuos y enseres continúe formando parte del paisaje diario de este espacio situado junto a uno de los principales equipamientos culturales de Alicante. "Esto nunca ha estado como está ahora, da asco, es una vergüenza", apunta Encarnación Lledó, otra de las residentes, que considera que la plaza necesita más cuidad.