Choque de versiones respecto al funcionamiento de los autobuses en Alicante

Conflicto en el sector del transporte público de Alicante. Los comités de empresa de Masatusa y La Alcoyana, que ofrecen este servicio respectivamente en el término municipal de Alicante y entre la capital alicantina y otras localidades de la comarca, han emitido un comunicado conjunto señalando lo que entienden como un “colapso” del servicio.

Apuntan aspectos como la disminución del mantenimiento o “menos respeto al usuario y a la plantilla” debido a “averías” o a “vehículos fuera de servicio, cancelaciones, retrasos, frecuencias incumplidas y una prestación cada vez más alejada de lo que debería ser un transporte público digno”.

Unas palabras que discuten desde el grupo Vectalia, que gestiona las redes de transporte público en autobús e interurbano. “El mantenimiento que se realiza en toda la flota garantiza la prestación de servicios conforme a las previsiones recogidas en los diferentes contratos de transporte que gestiona”, indican, a la vez que aseguran que “la seguridad de los viajeros, la fiabilidad de los vehículos y la continuidad del servicio constituyen prioridades absolutas para Vectalia", que según dicen “desarrolla todas las actuaciones de mantenimiento siguiendo los procedimientos técnicos y los estándares exigidos en cada concesión”.

El grupo empresarial también se defiende citando “los indicadores oficiales de calidad del servicio y las cifras récord de viajeros registradas durante los últimos años”, que creen que “avalan la eficacia del mantenimiento”, así como “el correcto funcionamiento de la flota y la confianza que los usuarios depositan diariamente en los servicios prestados por la compañía”.

Por otra parte, el comité de empresa interpreta que la flota renovada adjudicada en 2022 tendría que haberse traducido “en una mejora sustancial del servicio”, que habría sufrido afectaciones por “averías” que habrían contribuido a disminuir la flota y, con ello, a prestar un servicio de menos calidad.

Ante esta acusación, el grupo empresarial pone en duda el número de averías e incidencias, dice “desconocer la procedencia de los datos utilizados” y asegura que “no son correctos ni representan la realidad de la actividad desarrollada por la empresa”. Por último, el grupo empresarial también rechaza que reciban “pagos finalistas” por parte de la administración vinculados al mantenimiento de la flota, tal como señalan los comités de empresa, ya que “la estructura económica de los contratos de transporte responde a un modelo global de prestación del servicio y no contempla una financiación específica destinada exclusivamente a este concepto”.

Con estos argumentos, la empresa entiende que “se confunden las estructuras de los costes de los proyectos de servicio con la remuneración que percibe el operador”, y acusan a los representantes sindicales de “falta de rigor técnico”.

Por su parte, los comités de empresa solicitan “una auditoría independiente y pública de los costes reales de mantenimiento, reparaciones y conservación en ambas concesiones”, la “revisión exhaustiva del cumplimiento contractual por parte de Vectalia en Masatusa y en La Alcoyana”, un “plan urgente de renovación y modernización de la flota en el servicio interurbano”, más “control institucional por parte de la Conselleria" de Infraestructuras "y del Ayuntamiento de Alicante” y “transparencia total sobre el destino del dinero público”.