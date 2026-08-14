Citas médicas con demoras de hasta tres semanas en Alicante pese al plan de refuerzo de verano

Conseguir una cita con el médico de Familia en la provincia de Alicante puede convertirse en una carrera contra el calendario. En pleno mes de agosto, cuando buena parte de los facultativos de Atención Primaria se encuentran de vacaciones, las agendas de algunos centros de salud ofrecen las primeras consultas disponibles con demoras de hasta tres semanas. Una situación que contrasta con el dispositivo de sustituciones y refuerzos previsto por la Conselleria de Sanidad para garantizar la asistencia durante el verano.

La realidad que están encontrando los pacientes en la aplicación GVA+Salut es desigual. Mientras algunos centros han conseguido mantener las agendas con relativa normalidad gracias a la incorporación de sustitutos, en otros las primeras citas disponibles se sitúan ya a finales de agosto o incluso en septiembre.

Es el caso del centro de salud de Benalúa, en Alicante, donde los usuarios que estos días intentan solicitar una consulta se encuentran con que no hay disponibilidad hasta el 31 de agosto o el 1 de septiembre.

En San Blas, la espera ronda las dos semanas y la primera cita disponible se sitúa en el 28 de agosto, una situación similar a la del ambulatorio de Campoamor-Plaza de América, donde también aparecen citas para esa fecha. En Los Ángeles la demanda es similar a años anteriores, pero desde CC OO alertan de la cobertura de vacaciones de Enfermería solo dos de los tres meses de verano.

"En el centro de salud de Ciudad Jardín están desbordadas en Enfermería doblando agendas por falta de sustituciones", explican, a la vez que denuncian que en ningún departamento de salud se ha sustituido a los técnicos auxiliares de Enfermería (TCAE). "En cuanto al SAMU, los medios de los que disponen (faltan ambulancias y personal facultativo), hace que mucha de la atención se derive a Primaria: no dan abasto con las actuaciones y está habiendo quejas de pacientes".

CC OO denuncia que la falta de facultativo en los SAMU provoca que gran parte de la atención se derive a los centros de salud

Pediatría

En el centro de salud de Sant Joan d'Alacant, las agendas consultadas ofrecen citas a partir del 24 de agosto. Sin embargo, desde el sindicato matizan que la situación en este departamento con centros de salud en la ciudad de Alicante y en varios municipios de l'Alacantí es más heterogénea: según el sindicato, existe actualmente una demora media de una semana para los médicos de familia, mientras que Pediatría no registra esperas.

El sindicato pone el foco en una circunstancia añadida durante los meses de verano: la presión asistencial en los centros situados en la costa, "saturados por la llegada de pacientes desplazados" procedentes de otras comunidades autónomas. El aumento de población durante el verano se suma así a las ausencias por vacaciones y obliga a los profesionales a asumir una mayor carga asistencial.

Centro de salud del Cabo, sito en la costa, que se sobrecarga en verano por el turismo / Héctor Fuentes

Desigualdad

Las diferencias entre los datos trasladados por los profesionales y las agendas que puede consultar directamente el usuario reflejan precisamente la desigualdad existente entre centros, cupos y días concretos.

En el centro de salud del Cabo, por ejemplo, todavía se pueden encontrar algunas citas para el martes 18 de agosto, coincidiendo con la presencia de un facultativo sustituto. Lo mismo que en el consultorio de Gran Alacant, con dos citas sueltas para el lunes y una para el viernes.

En el consultorio auxiliar de Muchavista, hay pacientes a las que la aplicación GVA Salut+ les da fallo cuando quieren pedir cita y no se lo permite. A otros les da para el día 27 y 28.

La situación evidencia que la existencia de refuerzos no garantiza por sí sola que todas las agendas tengan la misma disponibilidad. La cobertura de las vacaciones, el número de sustitutos asignados, la distribución de los pacientes y la presión añadida de la población desplazada determinan en buena medida los tiempos de espera de cada centro.

Refuerzos

La diferencia se aprecia también dentro de la propia ciudad de Alicante. En el centro de salud de la calle Gerona, actualmente en obras, los facultativos aseguran que este verano la situación está siendo mejor que en otros años.

"No tenemos demora salvo cuando te sobrecargan con pacientes de compañeros de vacaciones. Tenemos dos refuerzos para cinco compañeros de vacaciones y está funcionando bien", explican profesionales del centro.

El ejemplo de la calle Gerona muestra el efecto que puede tener la cobertura de las ausencias. Cuando los sustitutos permiten mantener los cupos, la demora se contiene. Cuando no es posible cubrir todas las vacaciones, los pacientes de los médicos ausentes son redistribuidos entre quienes permanecen trabajando, aumentando la presión sobre sus agendas.

La Conselleria de Sanidad ha previsto un presupuesto de 85,2 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival en toda la Comunidad Valenciana, con la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa y el refuerzo de 74 centros de Atención Primaria en todo el territorio autonómico. El presupuesto contempla, por un lado, las contrataciones adicionales que se pretenden realizar para reforzar los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística, siempre que exista personal disponible.