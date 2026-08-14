El Hospital de Sant Joan activará cuando se saturen las Urgencias un plan escalonado con camas en los soláriums

El Hospital de Sant Joan d'Alacant dispone de un plan de contingencia hospitalario diseñado para responder de forma progresiva a los episodios de saturación en el servicio de Urgencias. El documento, impulsado por la dirección, acaba de conocerse y establece cuatro fases de actuación, desde la normalidad hasta el bloqueo completo del servicio, con medidas destinadas a aumentar la capacidad asistencial y agilizar el flujo de pacientes, como la instalación de camas en los soláriums. Estos espacios ya se usaron hace dos inviernos cuando los virus respiratorios saturaron las Urgencias.

Los soláriums son habitaciones al final de cada planta que el personal denomina de este modo porque tienen cristales y entra mucha luz del sol. En realidad son salas de espera de familiares en las unidades de hospitalización. En estas salas puede permanecer los pacientes, cuando reciben visitas, en caso de evolucionar favorablemente y sentarse allí.

El nuevo plan parte de unos recursos iniciales de 18 boxes de nivel 2 en Urgencias, 21 camas de Observación y un área polivalente con cuatro camas. En hospitalización se prevé además la habilitación de espacios extraordinarios en los soláriums, con capacidad para hasta 28 camas adicionales distribuidas entre las plantas centro, sur y norte, reservadas exclusivamente para pacientes pendientes de recibir el alta hospitalaria. Un protocolo que rechazan personal y el Sindicato Médico al no ir aparejado de un incremento plantilla.

Las salas de espera de familiares ya se utilizaron hace dos inviernos para asumir el aumento de pacientes respiratorios

Tensión moderada

La activación del protocolo comienza cuando la ocupación de Urgencias alcance niveles de tensión moderada. En ese momento se pone en marcha un circuito de aviso entre la Jefatura de Urgencias, Supervisión, Dirección Médica, Dirección de Enfermería y Gestión de Camas para coordinar las actuaciones necesarias.

Entre las primeras medidas figuran la priorización de las altas hospitalarias antes del mediodía, la agilización de los ingresos pendientes y la apertura del área polivalente. Si la presión asistencial continúa aumentando, el hospital incorpora de forma progresiva los espacios habilitados en las plantas de hospitalización para liberar camas en Observación y facilitar la entrada de nuevos pacientes desde Urgencias.

Derivaciones a otros centros

Cuando la ocupación alcance el 100 % de los boxes de Urgencias y de las camas de Observación, el plan contempla trasladar pacientes pendientes de ingreso a las plantas centro y sur, habilitar nuevos espacios asistenciales y valorar derivaciones a otros centros sanitarios si fuera necesario.

El escenario más extremo, denominado fase 4 o bloqueo completo, se declarará cuando Urgencias, Observación y el área polivalente permanezcan completamente ocupadas pese a haber aplicado todas las medidas previstas en las fases anteriores. En ese supuesto, el documento contempla la utilización de todos los recursos disponibles y la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad asistencial.

El plan también establece un protocolo específico de comunicación para informar de la situación a los distintos servicios hospitalarios, tanto en horario ordinario como durante las guardias, fines de semana y festivos, con el objetivo de coordinar una respuesta rápida y minimizar el impacto de la saturación sobre la atención a los pacientes.

Sin más médicos

El Sindicato Médico critica que el documento contempla habilitar nuevos espacios para atender pacientes, algunos concebidos originalmente para otros usos y no como áreas de hospitalización, sin incorporar más médicos para asumir ese incremento de actividad. "Como consecuencia, los facultativos deberán atender a más pacientes, distribuidos en más ubicaciones y con una mayor carga organizativa". "Está pensado para cuando la demanda de ingreso supera la disponibilidad de camas de hospitalización para que no repercuta en la actividad en Urgencias. Es “aparcar personas” en el solárium para que puedan ingresarse en las plantas, todo ello sin incrementar el número de médicos", precisa también un profesional médico.

"Esta medida, además, se implanta sobre una plantilla ya debilitada por la falta de sustituciones durante el verano. Mientras aumenta la población y la demanda asistencial, el departamento únicamente sustituye el 16% de las vacaciones de los médicos, dejando sin cubrir el 84% de las ausencias y manteniendo numerosos servicios con plantillas claramente insuficientes".

Presión asistencial

Para CESM-CV, la capacidad de un hospital no la determinan las camas disponibles, sino los profesionales que pueden atenderlas. "Abrir más espacios sin reforzar las plantillas no resuelve la saturación; simplemente incrementa la presión asistencial, deteriora las condiciones de trabajo de los facultativos y aumenta el riesgo para la seguridad de los pacientes".

Según indican, el plan reconoce que pretende minimizar los riesgos derivados de la saturación "pero no incorpora los recursos humanos necesarios para conseguirlo". El Sindicato Médico considera inaceptable que una medida organizativa de esta trascendencia se haya aprobado sin negociación previa con los representantes de los facultativos, pese a modificar de forma significativa las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.

Por ello, exigen su revisión inmediata, el refuerzo de la plantilla médica y la cobertura efectiva de las vacaciones de los facultativos. "Sin médicos suficientes no existe un verdadero plan de contingencia; únicamente se traslada la sobrecarga a los profesionales y el riesgo a los pacientes".