La inacción del Ayuntamiento da alas a Tambora: la Justicia levanta el precinto y le permite reabrir

La discoteca Tambora podrá volver a abrir sus puertas este viernes después de que la Justicia haya suspendido cautelarmente la orden del Ayuntamiento de Alicante que obligaba a paralizar su actividad y el posterior decreto que confirmó el precinto de sus instalaciones. El auto, dictado este viernes 14 de agosto por la magistrada Carmen Marced Cañete, titular de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la plaza número 4, da la razón a la empresa en su petición de medidas cautelares y deja sin efecto, mientras se resuelve el procedimiento judicial principal, la ejecución de las decisiones municipales que habían obligado al cierre del recinto situado en Vial Flora de España, en el entorno de la Albufereta.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, no entra a determinar todavía si Tambora cumple definitivamente con toda la normativa urbanística y administrativa, pero considera que existen elementos suficientes para suspender el cierre mientras se resuelve el litigio. La magistrada pone especialmente el foco en la actuación seguida por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Antonio Peral, después de ordenar la suspensión de la actividad y advierte de que la medida adoptada por el Ayuntamiento podía haber perdido su cobertura al no haberse iniciado "ningún procedimiento sancionador" en los plazos establecidos por la normativa de espectáculos, por lo se estaría "ante un supuesto de caducidad de la medida cautelar". No obstante, la resolución judicial puede ser recurrida mediante un recurso de apelación ante el propio juzgado en el plazo de quince días.

La clave del auto: la falta de un procedimiento sancionador del Ayuntamiento

El origen del conflicto se remonta a la declaración responsable presentada por Tambora el 29 de abril de 2026 para desarrollar eventos al aire libre en Vial Flora de España número 29. La empresa aportó además un certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA) que, según recoge el auto, verificaba el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles. La magistrada destaca que no consta que el Ayuntamiento dictara posteriormente una resolución que declarase la ineficacia, inhabilitación o dejación sin efecto de esa declaración responsable.

Pese a ello, el Ayuntamiento ordenó el 21 de julio la suspensión inmediata de la actividad de la temporada 2026 al considerar que Tambora carecía del "instrumento urbanístico y ambiental habilitante". La empresa recurrió esa decisión y solicitó que se suspendiera su ejecución mientras se resolvía el recurso. El 29 de julio, el Ayuntamiento rechazó esa petición y mantuvo la ejecutividad de la orden, lo que desembocó en el precinto de las instalaciones el 30 de julio.

Es precisamente en este punto donde la jueza encuentra uno de los principales argumentos para levantar cautelarmente el cierre. El artículo 43 de la Ley 14/2010 establece que las medidas provisionales adoptadas en este tipo de procedimientos deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, que debe producirse en un plazo de quince días. "En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo", recuerda el auto. Y la magistrada concluye que, en este caso, "la suspensión de la actividad, aunque confirmada en vía de recurso, no ha dado lugar a ningún procedimiento sancionador", por lo que "nos podemos encontrar ante un supuesto de caducidad de la medida cautelar".

La jueza cuestiona el cierre mientras sigue pendiente el fondo

La resolución también destaca que el recurso presentado por Tambora contra la suspensión municipal sigue pendiente de resolver en cuanto al fondo. El propio decreto del Ayuntamiento del 29 de julio señalaba que esa cuestión se "dirimirá en el momento procedimental oportuno", pese a que la Administración ejecutó materialmente la suspensión y el precinto. Para la magistrada, las cuestiones relativas a la legalidad de la actuación de la empresa deberán analizarse en el procedimiento principal y no en esta pieza cautelar.

A la hora de decidir si levanta temporalmente el cierre, la jueza también tiene en cuenta la documentación incorporada al procedimiento. Según el auto, "no consta que efectivamente estemos ante un supuesto que pueda afectar a la seguridad ciudadana, pues los informes emitidos son favorables". Además, considera relevante que la actividad está "amparada en la Declaración Responsable presentada en su día", sobre la que no existe una resolución municipal que haya declarado su ineficacia o la haya dejado sin efecto.

La magistrada añade que la cuestión urbanística planteada por el Ayuntamiento se refiere, según la documentación aportada al juzgado el 12 de agosto, "únicamente al incumplimiento de la obligación de desmontar las instalaciones provisionales". Con estos elementos, considera que existe una "apariencia de buen derecho" suficiente para adoptar la medida cautelar y señala que el cierre y el precinto provocan daños y perjuicios indiscutibles a la empresa.

El Ayuntamiento podrá volver a actuar

El auto no supone, por tanto, una declaración definitiva de que Tambora tenga toda su situación administrativa y urbanística regularizada. La propia jueza deja abierta la puerta a que el Ayuntamiento adopte nuevas decisiones si concurren motivos legales para ello. "Ello sin que impida la adopción de cuantas resoluciones administrativas procedan para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la legalidad vigente", señala la resolución, que permite al Consistorio actuar posteriormente tanto respecto a la declaración responsable como sobre el resto de las actuaciones administrativas.

La parte dispositiva del auto acuerda expresamente "la suspensión de la ejecución" de la resolución municipal del 21 de julio y del decreto del 29 de julio, que había rechazado la suspensión y confirmado el precinto de las instalaciones. La medida se adopta sin exigir a Tambora el pago de una caución de 20.000 euros, como había solicitado el Ayuntamiento, al considerar la jueza que no constan los daños y perjuicios que esa garantía debería cubrir.

El Ayuntamiento, en cambio, defendía ante el juzgado que se trata de una actividad no legalizable y que el recinto no cuenta con los permisos preceptivos. La Administración también sostuvo que los hechos ya habían sido conocidos durante la temporada de 2025 y se habían repetido en 2026. El auto, sin embargo, deja expresamente estas cuestiones para el procedimiento principal y se limita en esta fase a suspender cautelarmente la ejecución del cierre. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante el propio juzgado en el plazo de quince días.

Tras conocer la decisión judicial, el CEO del Grupo Magma, Mario Puche, ha asegurado que la empresa siempre ha defendido que su actividad se encontraba en regla. "Al final toda la verdad tiene un camino. Siempre hemos defendido que lo teníamos todo en regla. Y el juzgado al final nos ha dado la razón", ha señalado. Puche ha añadido que esperan "colaborar con el Ayuntamiento de Alicante en todo lo que requieran, todo lo que necesiten" y ha anunciado la reapertura este viernes a las 19.00 horas, "ya en horario normal de verano".

INFORMACIÓN ha preguntado al Ayuntamiento de Alicante por el contenido del auto y por su posición ante la decisión judicial y ha señalado que "como siempre, el Ayuntamiento acata las resoluciones judiciales", aunque no ha aclarado si recurrirán el auto.