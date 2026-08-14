Una investigación alicantina presentada en Londres apunta que la contaminación empeora la calidad seminal

La provincia de Alicante figura a la cola del país en la calidad seminal de sus varones. Una macroinvestigación liderada por el Grupo de Unidades de Reproducción UR, con sede central en la Unidad de Reproducción Vistahermosa, concluye que las diferencias detectadas entre regiones no se deben a los hábitos de vida.

El estudio, presentado en el Congreso de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), celebrado en Londres, apunta a que factores como la contaminación ambiental, los microplásticos o la exposición a determinadas sustancias químicas (disruptores endocrinos) presentes en tratamientos contra la caída del pelo podrían desempeñar un papel determinante sobre el empeoramiento de la calidad del esperma. La investigación da continuidad al estudio nacional impulsado por el Grupo UR en 2023 que planteaba si las variaciones entre regiones podían estar relacionadas con el estilo de vida de los participantes.

Estudio nacional

Con el objetivo de responder a esa pregunta, el equipo de investigación, liderado por la doctora Rocío Núñez Calonge, coordinadora científica del Grupo UR, llevó a cabo un estudio multicéntrico en el que han participado centros de fertilidad del grupo de Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Lleida, Sevilla y Oviedo.

Entre junio de 2024 y diciembre de 2025 se analizaron los datos de 386 hombres procedentes de cuatro grandes áreas geográficas —norte, centro, sur y sureste— que, además del correspondiente seminograma, completaron un amplio cuestionario sobre hábitos de vida y antecedentes médicos.

Los expertos estudian las razones del empeoramiento de la calidad seminal / Rafa Arjones

Tabaquismo

Para esta segunda parte de la investigación inicial, se evaluaron variables como el índice de masa corporal, el tabaquismo, el consumo de alcohol, café y otras sustancias, la actividad física, el sedentarismo, la medicación habitual, intervenciones quirúrgicas previas y la exposición a productos químicos, entre otros factores potencialmente relacionados con la fertilidad masculina.

Tras analizar los resultados mediante modelos estadísticos, el estudio concluyó que ninguno de estos factores explicaba las diferencias geográficas observadas en la calidad seminal. La localización geográfica continuó siendo el principal factor asociado a parámetros como la concentración y el número total de espermatozoides, mientras que únicamente el tiempo de abstinencia sexual mostró influencia sobre algunos resultados del seminograma.

«Estos resultados nos permiten descartar que las diferencias encontradas entre regiones puedan atribuirse, de forma significativa, a los hábitos de vida analizados. Es un hallazgo muy relevante porque orienta la investigación hacia otros factores que podrían estar influyendo en la salud reproductiva masculina, especialmente los relacionados con el medio ambiente», explica la doctora.

Comprender qué factores condicionan la calidad seminal nos permitirá avanzar en la prevención de la infertilidad Doctora Rocío Núñez Calonge

Infertilidad

Aunque el estudio no identifica todavía cuáles son esos factores, los investigadores consideran que los resultados refuerzan la necesidad de profundizar en el impacto que pueden tener elementos ambientales. «La fertilidad masculina constituye un importante indicador de salud. Comprender qué factores condicionan la calidad seminal nos permitirá avanzar en la prevención de la infertilidad y desarrollar estrategias más eficaces para proteger la salud reproductiva de la población».

La investigación consolida la línea científica del Grupo UR en el ámbito de la fertilidad masculina y reafirma su apuesta por la investigación multicéntrica como herramienta para mejorar el conocimiento de los factores que afectan a la reproducción humana.

Con este trabajo, sus especialistas reafirman su compromiso con la investigación clínica en medicina reproductiva y consolida una línea científica destinada a identificar los factores que condicionan la fertilidad masculina, con el objetivo de trasladar ese conocimiento a la práctica asistencial y mejorar el abordaje de los problemas reproductivos.