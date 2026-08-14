Este es el día y enlace para matricularse en las actividades deportivas del Ayuntamiento de Alicante

Un programa que nace con la intención de "fomentar la práctica deportiva, en especial el ‘deporte para todos’”, como ha explicado el concejal de Deportes, Manuel Villar. Las actividades deportivas municipales de la temporada 2026-27 incluyen deportes acuáticos, actividades en sala y al aire libre. Además, de infantil, cadete y juvenil, se ofrecen actividades para mayores en activo y embarazadas.

Actividades y edades

Las actividades y cursos acuáticos están divididas en grupos de edad: de 12 a 36 meses; preescolar, de 3 a 5 años; infantil, de 6 a 9; cadete, de 10 a 12 años; juvenil, de 13 a 15 años. A partir de los 16 años, diferentes tipos de aquagym: extrem, suave, en piscina poco profunda y en profunda. En el caso de la natación, inicio, perfeccionamiento, experto, embarazadas, mayor y actividad acuática adaptada.

Las actividades físicas en sala y aire libre que figuran en el programa, a partir de los 16 años, son las que siguen: pádel iniciación, pilates, yoga, ritmos, entrenamientos funcional y express, y marcha nórdica. A partir de 63 años, el denominado grupo ‘mayores en activo’.

Villar concluye que “con el programa de actividades físicas municipal se pretende hacer llegar, a la totalidad de la población, los beneficios que supone la práctica físico-deportiva. Todo, desde una perspectiva enfocada al mantenimiento, mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Persona mayor haciendo yoga. / Sport.es

Día y enlace para matricularse

La matriculación on-line para las actividades deportivas municipales de la temporada 2026-27 comienza este lunes 17 de agosto y se pueden tramitar a través del la web municipal (en este enlace).

Sorteo de plazas

El sorteo de las plazas ofertadas se celebrará el lunes 21 de septiembre y los usuarios tendrán hasta tres días después del sorteo para abonar el pago de la matrícula.

Noticias relacionadas

"Las vacantes que queden libres, ya que no hay lista de espera, se podrán cubrir a partir del martes 29 de septiembre y, en el caso de los menores, desde el 1 de octubre", señalan desde el ayuntamiento.