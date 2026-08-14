Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: los requisitos que habrá que cumplir a partir del 1 de octubre

Los patinetes eléctricos tendrán que adaptarse a nuevas reglas en Alicante a partir del próximo 1 de octubre. Este es el día que entrará en vigor la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que debía haberse puesto en funcionamiento el pasado 2 de enero, y la Policía Local de Alicante reforzará los controles en las calles para comprobar que tanto los conductores como los propios patinetes cumplen con todos los requisitos. No hacerlo puede salir caro, ya que algunas de las infracciones pueden llegar a suponer multas de hasta 500 euros.

Entre las novedades está una que afecta directamente a quién puede ponerse a los mandos: habrá que tener al menos 15 años para conducir un patinete eléctrico. También será obligatorio llevar casco y, en determinadas circunstancias, elementos reflectantes. A esto se suman otras obligaciones que ya están en marcha, como tener un seguro de responsabilidad civil y disponer del certificado de circulación.

Casco, chaleco y luces para circular con seguridad

El casco se convierte en uno de los elementos fundamentales de protección. Su utilización será obligatoria y los agentes podrán comprobar también que se trata de un modelo homologado. No llevarlo puede constituir una infracción grave sancionada con 200 euros. La normativa refuerza además la visibilidad de los VMP: durante la noche o cuando exista escasa visibilidad será obligatorio utilizar chaleco u otros elementos reflectantes, mientras que los profesionales que utilizan estos vehículos para trabajar, como los riders, deberán llevarlos siempre.

El propio patinete también tendrá que estar preparado para ser visible. Deberá contar con luces delanteras y traseras y mantenerlas encendidas durante la noche o en situaciones de baja visibilidad. La obligación de llevar el alumbrado activo durante las 24 horas del día, que también contempla la nueva regulación, se aplaza hasta octubre de 2027.

La normativa incorpora además otras conductas que pueden ser sancionadas. Circular utilizando auriculares o el teléfono móvil, superar la tasa de alcohol permitida o conducir bajo los efectos de las drogas son comportamientos sujetos a multa. En función de la gravedad de la infracción, las sanciones previstas en la ordenanza municipal de Circulación de Peatones y Vehículos oscilan entre los 100 y los 500 euros.

Limitaciones para circular fuera de Alicante

Los cambios no afectan únicamente a la circulación dentro de la ciudad. Los VMP tendrán limitada su utilización fuera de las zonas urbanas y solo podrán circular por vías segregadas, como carriles bici o vías ciclistas interurbanas autorizadas.

A estas exigencias se suman dos obligaciones que ya están vigentes. Desde el pasado 2 de enero de 2026, los propietarios deben disponer de un seguro de responsabilidad civil, mientras que el certificado de circulación es obligatorio desde 2024. Los patinetes deben comercializarse con este documento y llevarlo asociado mediante una placa metálica fijada a su estructura para facilitar su comprobación. Además, los vehículos que cumplan los requisitos para circular deben estar inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT.

El seguro obligatorio establece unas coberturas mínimas de 6,45 millones de euros por siniestro para los daños personales, con independencia del número de víctimas, y de 1,3 millones para los daños materiales.

Los ciclistas también tendrán nuevas obligaciones

La reforma de la normativa de tráfico no se limita a los patinetes y también introduce cambios para los usuarios de bicicletas. En las vías interurbanas desaparecen las exenciones que permitían circular sin casco en determinados supuestos, por lo que los ciclistas deberán utilizarlo. En el caso de quienes desarrollen su actividad profesional sobre una bicicleta, como los riders, será obligatorio llevar casco y chaleco reflectante en todo momento. No cumplir estas dos obligaciones está considerado una infracción grave y puede conllevar una sanción de 200 euros.

En las vías urbanas, además, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril como medida para reforzar su seguridad. Los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a los ciclistas que circulen delante de ellos por el mismo carril.

La Policía Local prepara una nueva campaña

Con la llegada de octubre, el Ayuntamiento de Alicante prepara una nueva campaña específica para controlar el cumplimiento de estas condiciones. El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que la Policía Local "ultima la puesta en marcha de nuevas campañas de control de patinetes y otros vehículos de movilidad personal" para verificar que disponen de luces, elementos reflectantes, seguro y certificado de circulación y que sus conductores utilizan casco y chaleco cuando corresponde, tienen más de 15 años, respetan el límite de 25 kilómetros por hora y circulan por las vías autorizadas.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha defendido que la reforma responde a la transformación experimentada por la movilidad en las últimas dos décadas. "La nueva norma se adapta al cambio de visión de la movilidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años, en los que se ha pasado de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro que lo hace en las personas y los entornos urbanos", ha explicado. El edil ha recordado además que el Ayuntamiento lleva informando desde noviembre sobre las nuevas obligaciones mediante la instalación de carpas informativas para los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.