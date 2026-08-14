Torrevieja suena a habaneras

De Cuba a Torrevieja. Una tradición más que centenaria, curiosa pero firme. En 1976 el municipio de la Vega Baja celebraba su edición número 22 del certamen de Habaneras, un formato en plena forma y que en 1994 recibiría el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Aquel año el Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevillent, se proclamaría vencedor del concurso. La habanera era un género arraigado en el día a día de Torrevieja, no sólo en el festival y aquellas melodías de baile lento y melancólico nacidas en Cuba a principios del XIX eran tan populares como la sal en el municipio alicantino. Al certamen acudían corales de toda la geografía española, que se congregaban para interpretar las habaneras del repertorio oficial exigido y también de libre elección.

El Grupo Cantores Alfombras Imperial, de Crevillent, se proclamaría vencedor del concurso

También era semana de fiesta en el barrio de Altozano, que celebraba sus fiestas populares, unos Moros y Cristianos que en 1976 algunos decían que eran los más antiguos de la ciudad. Sin embargo, los de San Blas se les habían adelantado unos pocos años. Aun así, del 12 al 15 de agosto los mejores planes en Alicante se concentraban en las calles de Altozano con sus entradas mora y cristiana, los pasacalles y la ofrenda de flores a la patrona.

Aquel ambiente de pura diversión continuaba en la mayoría de rincones de la ciudad. Vidal Masanet y González Pomata escribían que aquellos días había conjunción de estrellas en nuestras playas, principalmente en las habitaciones del Sidi, donde se alojaban al mismo tiempo María Dolores Pradera, Emilio José, Demis Roussos, Julio Iglesias, Carmen Sevilla y Al Bano y Romina. Precisamente esta última pareja fueron noticia pocos días después al verse obligados a pagar al hotel una factura de miles de pesetas. El motivo lo contaba INFORMACIÓN: destrozos de material del hotel, principalmente sábanas y mantas que utilizaban en la playa y estaban ajironadas y manchadas de alquitrán, entre otras cosas… Otro famoso, el actor Alfonso del Real, era noticia en estas páginas porque acababa de vender su casa de Guardamar del Segura.

No andaban tan contentos más de cien agricultores que reclamaban dinero a la Confederación del Tajo-Segura por haberles cedido sus huertas para hacer el acueducto. Les debían 15 millones y la Confederación les daba una respuesta poco esperanzadora: «Se nos ha agotado el presupuesto». No eran tampoco buenos días para la uva de la zona de Villena y Castalla, pues el mildeu había afectado a unas 10.000 hectáreas. Esa enfermedad de las plantas era causada por un grupo de microorganismos parecido a los hongos y se decía que en 25 años no había habido un ataque tan fuerte en la provincia. Los agricultores imploraban por alguna ayuda en este diario: «Que el Gobierno se acuerde de nosotros».

Mientras Elche celebraba su Misteri, Biar experimentaba un notable auge de visitantes y Caudete se llenaba de alicantinos para recoger un excedente monumental de manzanas, La Nucia lamentaba el asalto a la fábrica de embutidos Jacinto Cano, que había dejado al guardia asesinado. Luis Pérez, al que le quedaban unas semanas para jubilarse, fue la víctima de una banda que se llevó 140.000 pesetas de la caja.

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Aquella semana también hicieron acto de presencia los jabalíes en La Torre de les Maçanes, donde habían triturado a su paso los maizales y ya no sabían cómo combatirlos. «No está permitida su caza y hay fuertes penas a los infractores», decían.