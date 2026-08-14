Últimas plazas para las “Lanzaderas de Empleo” que impulsa el Ayuntamiento de Alicante

Un intento para buscar empleo que pretende ser eficaz. La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, Impulsalicante, ha anunciado la oferta de las últimas plazas para sus “Lanzaderas de Empleo”, un formato de búsqueda de oportunidades laborales que desarrolla conjuntamente con la Fundación Santa María La Real.

Existen tres formatos de orientación laboral que se ofrecen de manera gratuita para un total de 80 personas, que podrán inscribirse hasta el 17 de agosto en la web de la entidad. El primer formato es "Empleo Activa", una "lanzadera" formada por un grupo heterogéneo de personas en desempleo con un objetivo común: actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo. Por otra parte, la “Lanzadera de Empleo Despega” se dirige a personas en situación de especial vulnerabilidad, que reciben una atención especializada para su inserción en el mercado laboral y su inclusión social.

Estos dos formatos se desarrollan en el centro Hub de Alicante, mientras que el tercero se desarrolla en el Vivero Alicante Emprende, situado en Mercalicante. Se trata de la “Lanzadera de Empleo Nómada”, que tiene carácter itinerante se dedica a la búsqueda de empleo en todo tipo de territorios y en formato presencia, online o híbrido.

Esta fórmula cuenta con más de 10 años de experiencia para impulsar la inserción laboral a través de orientación actualizada y personalizada por especialistas. El objetivo, explican desde el Ayuntamiento de Alicante, es “activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes”.

Los participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral, y se preparan “en equipo” para superar situaciones como entrevistas de trabajo, para manejar herramientas digitales o para enfocarse hacia su objetivo profesional con la guía de especialistas.

La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha explicado que estas “Lanzaderas de Empleo” mantienen “los principios básicos de solidaridad desde el enfoque grupal, diversidad entre los perfiles de participantes, personas como un valor y no como una carga y visibilidad para romper con el estigma del desempleo”. Los programas se ofrecen de manera gratuita.