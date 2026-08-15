El Altozano rinde honores a la Virgen de la Asunción

Las calles del barrio del Altozano de Alicante se han llenado esta tarde de sábado de tradición y devoción con la celebración de la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, uno de los actos centrales de las Fiestas de Moros y Cristianos.

La procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano, en imágenes / Alex Domínguez

La imagen ha recorrido las calles del barrio acompañada por vecinos, festeros y representantes de las comparsas, en un ambiente marcado por la música festera y el fervor hacia la patrona.