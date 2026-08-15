Fiestas
El Altozano rinde honores a la Virgen de la Asunción
La procesión reúne a vecinos y festeros en uno de los actos más emotivos de las Fiestas de Moros y Cristianos del barrio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las calles del barrio del Altozano de Alicante se han llenado esta tarde de sábado de tradición y devoción con la celebración de la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, uno de los actos centrales de las Fiestas de Moros y Cristianos.
La imagen ha recorrido las calles del barrio acompañada por vecinos, festeros y representantes de las comparsas, en un ambiente marcado por la música festera y el fervor hacia la patrona.
Suscríbete para seguir leyendo
- La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
- El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
- Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
- ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
- Los bancos de madera 'franquistas' que resisten en un ambulatorio de Alicante
- El próximo eclipse solar ya tiene fecha: cuándo será y cómo se verá desde Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante desprecia el proyecto más votado por los vecinos para Benalúa Sur
- La inacción del Ayuntamiento da alas a la discoteca Tambora: la Justicia levanta el precinto y le permite reabrir