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El Altozano rinde honores a la Virgen de la Asunción

La procesión reúne a vecinos y festeros en uno de los actos más emotivos de las Fiestas de Moros y Cristianos del barrio

Así ha sido la procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano

Así ha sido la procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano

Alex Domínguez

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Las calles del barrio del Altozano de Alicante se han llenado esta tarde de sábado de tradición y devoción con la celebración de la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, uno de los actos centrales de las Fiestas de Moros y Cristianos.

La procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano, en imágenes

La procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano, en imágenes

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La procesión en Honor a la Virgen de la Asunción y Ofrenda de Flores de Altozano, en imágenes / Alex Domínguez

La imagen ha recorrido las calles del barrio acompañada por vecinos, festeros y representantes de las comparsas, en un ambiente marcado por la música festera y el fervor hacia la patrona.

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