Fiestas
La banyà de San Roque convierte el casco antiguo de Alicante en una batalla de agua
Los vecinos han vuelto a echar mano este sábado de todo tipo de utensilios para combatir el calor
Cubos, mangueras, pistolas de agua y mucha espuma. Los vecinos del barrio de San Roque, en el casco antiguo de Alicante, han vuelto a echar mano este sábado de todo tipo de utensilios para combatir el calor en una de las citas más refrescantes de sus fiestas: la tradicional banyà.
Desde el mediodía, las calles del barrio se han convertido en el escenario de una auténtica batalla de agua en la que los vecinos y participantes han acabado empapados entre chorros, cubos y espuma. Una tradición que cada año pone la nota más refrescante a las fiestas de San Roque.
La banyà forma parte del programa oficial de las fiestas de San Roque, que se celebran del 13 al 16 de agosto. El calendario festivo arrancó el jueves con el acopio de materiales y la instalación de la zona lúdica en la plaza del Puente, además de la danza tradicional a cargo del grupo Cresol y el traslado de San Roque desde la ermita hasta la plaza del Puente.
Este sábado, además de la banyà, el programa contempla un pasacalles por las calles del barrio y sus alrededores y, por la noche, el concurso de FEO y una verbena. La jornada de fiestas concluirá el domingo 16 de agosto con nuevos actos y una verbena prevista a partir de las 23 horas.
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