El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas

Otra jornada marcada por el calor intenso, el bochorno y la inestabilidad en buena parte de la provincia de Alicante. Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por lluvias y tormentas en el litoral norte, el interior y el litoral sur, con posibilidad de episodios acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento durante la tarde. A ello se suma el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur, especialmente en zonas de interior, donde se esperan máximas de hasta 36 grados.

El calor seguirá siendo protagonista, con valores especialmente elevados en municipios del interior y del sur. Elda y Alcoy alcanzarán los 36 grados, mientras que Alicante, Elche y Orihuela se moverán en torno a los 35 grados. En la costa, Benidorm y Torrevieja rondarán los 33 grados, aunque la humedad disparará la sensación térmica: en Torrevieja podrá llegar hasta los 41 grados, en Alicante a 40 y en Elche a 39.

El mayor riesgo de tormentas se concentra en el interior, con Alcoy y Elda entre los municipios donde la previsión apunta con más claridad a chubascos tormentosos por la tarde. También aumentará la posibilidad de lluvia en Alicante y Orihuela, mientras que en Benidorm y Torrevieja el riesgo será menor.

El otro elemento a vigilar será el viento, que puede ganar mucha fuerza coincidiendo con la inestabilidad. Las rachas previstas alcanzan los 80 kilómetros por hora en Alcoy, los 75 en Alicante, Torrevieja y Orihuela, los 70 en Elche y los 65 en Elda.

Avisos por lluvias, tormentas y calor en toda la provincia

La tarde de este sábado estará marcada por varios avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Alicante. Entre las 14.00 horas y prácticamente las 22.00 horas se esperan lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, tanto en el litoral como en el interior. Además, el litoral sur mantendrá un aviso por temperaturas máximas de hasta 36 grados, especialmente en las zonas interiores, desde primera hora de la tarde y hasta cerca de las nueve de la noche.

Riesgo de incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido este sábado festivo el riesgo bajo de incendios forestales por temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana.

Alicante

El sábado arrancará despejado en Alicante, pero el tiempo cambiará a partir del mediodía, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa durante la tarde. La temperatura oscilará entre los 25 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 40 grados. Además, el viento girará al noroeste y ganará mucha fuerza, con rachas que pueden rondar los 75 kilómetros por hora durante la tarde.

Elche

Elche tendrá una mañana despejada y muy calurosa, pero el cielo ganará nubes a partir del mediodía y durante la tarde habrá alguna opción de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 35 grados, con una sensación térmica de hasta 39 grados. Además, el viento del norte cobrará fuerza por la tarde, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Benidorm

Benidorm tendrá una mañana despejada y con mucho calor, pero por la tarde aparecerán más nubes, con una posibilidad baja de alguna lluvia débil. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados, aunque la humedad elevará la sensación térmica hasta los 38 grados. El viento será en general flojo, primero del sur y suroeste y más tarde del norte.

Elda

Elda afrontará un sábado de calor intenso y tiempo inestable, con una mañana de intervalos nubosos y un claro empeoramiento por la tarde, cuando podrán aparecer tormentas y lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 36 grados. El viento del norte ganará mucha fuerza durante la tarde, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada de calor intenso y ambiente muy húmedo, con niebla a primeras horas, cielo poco nuboso por la mañana y más nubes durante la tarde. Las temperaturas irán de los 25 a los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 41 grados. El viento del norte ganará fuerza por la tarde, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

Orihuela

Orihuela tendrá un sábado muy caluroso y con tiempo inestable, con niebla a primera hora, cielos nubosos durante la mañana y posibilidad de lluvia débil por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 35 grados, con una sensación térmica de hasta 38 grados. El viento del norte ganará fuerza en las horas centrales y podrá dejar rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

Alcoy

Alcoy tendrá un sábado de tiempo muy inestable, con intervalos nubosos por la mañana y un empeoramiento claro durante la tarde, cuando se esperan tormentas y lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 35 grados. El viento del oeste soplará con fuerza en las horas centrales y podrá dejar rachas de hasta 80 kilómetros por hora

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Dénia

Dénia vivirá un sábado de mucho calor y ambiente húmedo, con cielos despejados durante la mañana y más nubes por la tarde, cuando aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 34 grados, con una sensación térmica de hasta 35 grados. Durante la tarde estará activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante.