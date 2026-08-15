La Universidad de Alicante entra en el ranking de Shanghái pero baja de grupo

La Universidad de Alicante (UA) baja del octavo tramo al décimo —el último— en el ranking de Shanghái, uno de los más prestigiosos del mundo. La institución pasa del intervalo 601-700 —que alcanzó también en 2024— al 901-1000 en la clasificación anual publicada este sábado. La lista ordena los centros educativos por diez tramos de 100, aunque dentro de ese intervalo no distingue posiciones excepto con las 100 mejores. La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se queda fuera y la última vez que entró fue en 2022 en el intervalo 801-900.

La UA se sitúa en el último tramo 25-30, de los ocho intervalos del listado de universidades españolas, publicado por separado a partir de los treinta centros seleccionados en la lista principal. La Universitat de Barcelona (UB) ocupa el primer puesto en España.

La Universidad de Valencia (UV) se encuentra en el cuarto tramo 301-400 de la clasificación global, mientras que la Universidad Politècnica de València (UPV), le sigue en el tramo 400-501. La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón alcanza el tramo 801-900 y la Universidad de Murcia (UMU) el 701-800.

La UA se sitúa en el último tramo de los ocho del listado de universidades españolas, publicado por separado a partir de los treinta de centros seleccionados en la lista principal. La Universitat de Barcelona ocupa el primer puesto.

Tres instituciones de Estados Unidos ocupan el podio en el mismo orden que el del año pasado. La Universidad de Harvard, la de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts repiten en los tres primeros puestos.

Seis indicadores

La metodología empleada para la elaboración del listado utiliza seis indicadores: número de alumnos con Premio Nobel o Medalla Fields; empleados con estos premios; investigadores altamente citados; artículos publicados en las revistas Nature y Science; artículos indexados en las bases de datos Science Citation Index-Expanded y en Social Science Citation Index; y rendimiento académico per cápita.

Ningún español ha logrado una Medalla Fields, uno de los galardones más relevante del mundo en matemáticas. El único de los siete premios Nobel de España vinculado a la universidad es el de Santiago Ramón y Cajal en 1906, que fue catedrático de la Universidad Central —actual Universidad Complutense de Madrid—.

La consultora privada ShanghaiRanking Consultancy, que elabora el listado, ha confeccionado el ranking tras haber estudiado 2.500 centros de educación superior, aunque solo hace públicas las 1.000 mejores. Entre los hitos de la UA de este curso académico está el descubrimiento en enero por parte del investigador Francis Mojica de la encima AlCas12a que puede modificar secuencias de ADN con el sistema de edición genética CRISPR.

Ranking de materias académicas

ShanghaiRanking Consultancy publica además anualmente el Ranking Global de Materias Académicas (GRAS). En la clasificación del pasado enero los estudios de Turismo de la Universidad de Alicante y los de Ingeniería Mecánica del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) fueron los segundos mejor considerados del España.

El ranking de Shanghái se elaboró y publicó por primera en 2003 en la Universidad Jiao Tong de Shanghái, como parte de un proyecto nacional de investigación destinado a comparar las universidades chinas con los estándares internacionales. ShanghaiRanking Consultancy se declara como una entidad independiente el gobierno chino.