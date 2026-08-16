Alicante destina 2 millones de euros a ayudas de inclusión social que llegan a más de un millar de familias

El Ayuntamiento de Alicante destinó durante 2025 un total de 2.045.823 euros a ayudas directas para personas y familias en situación de vulnerabilidad, según la Memoria de Bienestar Social del consistorio. La mayor parte de esta cantidad, 1,2 millones de euros, correspondió a ayudas de emergencia social destinadas a cubrir necesidades básicas.

En concreto, se aprobaron 899 ayudas de este tipo por un importe de 1.207.911 euros. A ellas se suman 537.912 euros en ayudas al alquiler, que beneficiaron a 121 personas, y otros 300.000 euros en prestaciones económicas individualizadas para 205 beneficiarios. Además de estas prestaciones, los servicios municipales tramitaron el pasado año 2.428 expedientes de Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El Ayuntamiento también atendió a 1.162 personas en riesgo de exclusión a través del programa ‘Alicante Acompaña’, desarrollado por cinco equipos de trabajadores sociales y técnicos de integración.

Dentro de este programa se realizaron 837 itinerarios de acompañamiento orientados a favorecer la autonomía personal y la activación social. También se organizaron talleres grupales en distintos centros sociales y comunitarios, con más de 220 participantes, sobre cuestiones como autonomía digital, bienestar emocional e inserción laboral. La formación para facilitar el acceso al empleo fue otra de las líneas de actuación. Durante 2025 se impartieron talleres laborales y prelaborales dirigidos especialmente a personas con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Entre los cursos ofrecidos figuran los de empleo doméstico, reciclaje de ropa, atención sociosanitaria a domicilio, peluquería, carpintería y reparación de vehículos ligeros.

Por su parte, el Servicio de Atención e Inserción Integral Laboral atendió a 300 personas y desarrolló 294 itinerarios para mejorar su empleabilidad. Estos procesos se tradujeron en 164 inserciones formativas y 85 incorporaciones laborales, según los datos municipales. La inclusión digital fue otro de los ámbitos de trabajo de Bienestar Social. La concejalía impartió más de 1.500 horas de formación en alfabetización y autonomía digital, dirigidas a 640 personas con especiales dificultades de acceso a las nuevas tecnologías.

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La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha destacado el volumen de recursos destinados a atender las necesidades básicas y mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas en situación de vulnerabilidad. Desde el departamento señalan como próximos objetivos la mejora de los itinerarios de activación, la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión y el refuerzo de los servicios de inclusión social.