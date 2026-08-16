Alicante respira por fin de madrugada: ninguna estación de Aemet registra una noche tórrida

Después de noches de dormir con el ventilador pegado a la cama y de mirar el termómetro de madrugada sin demasiado consuelo, el calor nocturno ha aflojado. Por primera vez en lo que va de mes, ninguna estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha registrado una noche tórrida, es decir, con temperaturas mínimas de 25 grados o superiores.

Eso no significa que haya hecho fresco, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de los registros más elevados se han concentrado de nuevo en la provincia de Alicante, aunque esta vez todos se han quedado por debajo de esa barrera de los 25 grados.

El aeropuerto de Alicante-Elche marca la mínima más alta

El valor más elevado de la madrugada se ha registrado en el aeropuerto de Alicante-Elche, con una mínima de 24 grados. Muy cerca se han situado Benidorm, con 23,7 grados, y Alicante y Novelda, ambas con 23,5.

También han destacado Pego, con 23,5 grados; Elche, con 23,4; Rojales, con 23,3; y Orihuela, con 23,2 grados. Todos ellos son registros elevados para una noche de verano, pero esta vez sin llegar al umbral de noche tórrida.

Fuera de la provincia, Torreblanca ha marcado 23,4 grados, Miramar 23,1, Castelló de la Plana 22,9 y València 22,6.

Una imagen muy distinta a la de hace una semana

El cambio se aprecia especialmente al comparar estos datos con los de apenas una semana atrás. El pasado 9 de agosto, Aemet advertía de una nueva noche tórrida casi generalizada en el litoral de la Comunidad Valenciana, con mínimas que en numerosos puntos no consiguieron bajar de los 25 grados.

En la provincia de Alicante, Pego alcanzó entonces los 25,9 grados, mientras que el aeropuerto de Alicante-Elche registró 25,7. Benidorm se quedó en 24,8 grados y Alicante, en 24,2.

La diferencia es especialmente significativa en el aeropuerto: de una mínima de 25,7 grados hace una semana a los 24 registrados ahora. En Pego, el descenso es todavía mayor, desde los 25,9 hasta los 23,5 grados.

Noches todavía cálidas, pero algo más llevaderas

El alivio, por tanto, es relativo. Las mínimas continúan por encima de los 23 grados en numerosos municipios alicantinos, unas temperaturas que siguen dificultando que las viviendas pierdan durante la madrugada el calor acumulado durante el día.

La novedad está precisamente en ese pequeño escalón hacia abajo. Después de varias madrugadas marcadas por el calor persistente, ningún punto de la red de Aemet ha alcanzado esta vez los 25 grados de mínima.

Un ligero respiro en mitad de un agosto que hasta ahora ha obligado a pasar demasiadas noches buscando el lado frío de la almohada.