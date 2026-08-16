Las fiestas del barrio de Altozano alcanzaron este domingo uno de sus momentos más esperados con la celebración de la tradicional Entrada Cristiana, que puso el broche de oro a cinco días de celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción. El desfile reunió a festeros y vecinos en una jornada marcada por la música, los trajes y el ambiente festero.

El bando cristiano tomó las calles con la participación de las comparsas Cristianos Cruzados, Zíngaros, Corsarios, Piratas, Templarios, Maseros y Contrabandistas, que desplegaron sus escuadras y vistosos trajes a lo largo del recorrido.

Altozano baja el telón de sus fiestas con la Entrada Cristiana / Alex Domínguez

Como en jornadas anteriores, Paula Guerrero abrió el desfile como Abanderada Mayor, en esta ocasión representando al bando cristiano. Tras el paso de las comparsas cristianas, la Entrada continuó con la participación de las comparsas moras Jeques, que este año ostentan la Capitanía, Tuaregs, Los Pacos y Moros del Cordón, que pusieron el contrapunto al desfile con sus trajes, escuadras y marchas moras.

La jornada festera comenzó por la mañana con la tradicional Diana y pasacalles, seguida de la visita al Cottolengo, donde se entregaron las ofrendas realizadas por las comparsas.

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Con la Entrada Cristiana, Altozano encara ya el final de sus fiestas, que concluirán este lunes con la misa en recuerdo de los comparsistas fallecidos, poniendo punto final a cinco días de actos y celebraciones.