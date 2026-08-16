Un año de soledad obligada en Alicante tras el cierre del centro de día de plaza América: "No tienes ilusión de nada"

Durante 27 años, el Centro de Día de la plaza de América fue mucho más que un lugar al que acudir unas horas. Para las personas mayores que asistían era una rutina, un espacio de convivencia y, sobre todo, una forma de mantenerse activas y acompañadas. Cada mañana llegaban alrededor de las nueve y permanecían allí hasta la tarde, compartiendo comida, talleres, gimnasia, bailes, películas, actividades de memoria y ejercicios de agilidad mental junto a otros usuarios y con el acompañamiento de personal especializado.

El 15 de agosto de 2025, aquella rutina desapareció de un día para otro. El Ayuntamiento de Alicante cerró sin dar una alternativa el Servicio de Estancias Diurnas (SED) de la plaza de América al considerar que las instalaciones no cumplían con la normativa vigente y, desde entonces, alrededor de 40 personas mayores y dependientes han tenido que reorganizar sus vidas sin un recurso equivalente que haya sustituido al que perdieron.

Un año después, el vacío sigue ahí. También la incertidumbre. El Ayuntamiento anunció el pasado mes de mayo que daba los primeros pasos para crear un nuevo centro de día en San Gabriel, pero todavía no ha concretado si ese futuro servicio acogerá a los antiguos usuarios de plaza de América ni si sus condiciones serán equivalentes a las que tenían antes. Mientras tanto, quienes durante años encontraban allí una razón para salir de casa aseguran que han perdido actividad, amistades y autonomía. Algunos han buscado alternativas por su cuenta, otros apenas salen y hay quienes reconocen que incluso han dejado de encontrar motivos para levantarse por la mañana. "No tienes ilusión de nada, absolutamente", resume Pepa Moreno, una de las usuarias afectadas.

Pepa Moreno: "No tienes ilusión de nada"

Aun así hay días en los que Pepa Moreno se pone delante del televisor, coloca una silla y empieza a hacer los ejercicios que antes practicaba en compañía de otras 40 personas. Aguanta tres o cuatro minutos, después para, mira alrededor y se pregunta para qué seguir: "¿Qué hago yo aquí haciendo gimnasia sola?". Pepa es una de las personas que más ha alzado la voz para reclamar una solución. Ya lo hizo en el pleno municipal del pasado mes de mayo, cuando, entre lágrimas, explicó ante toda la corporación municipal cómo había cambiado su vida desde que dejó de acudir al centro.

Las monitoras eran bombones. Se preocupaban de nosotros hasta darnos las pastillas que teníamos que tomar a la hora justa Pepa Moreno — Antigua usuaria del centro

Un año después, su relato sigue marcado por la pérdida de aquella rutina. "Las monitoras eran bombones. Se preocupaban de nosotros hasta darnos las pastillas que teníamos que tomar a la hora justa", recuerda. Para Pepa, aquella atención no consistía únicamente en los cuidados, también significaba hacer actividades y saber que cada día tenía un lugar al que acudir.

Ahora pasa buena parte del tiempo sola en casa y la televisión se ha convertido en una de sus principales compañías. La consecuencia más difícil de explicar, dice, no es solo la pérdida de las actividades, sino la desaparición de la ilusión que las acompañaba. "Antes subía, bajaba, ahora no, me cuesta más trabajo", afirma.

Tampoco considera suficiente la alternativa que se les ha ofrecido ni el nuevo servicio que el Ayuntamiento prevé poner en marca en el mismo edificio que un día acogió el centro de día. Ahora, su enfado se mezcla con la incredulidad. Durante este tiempo ha intentado encontrar respuestas sobre qué ocurrió con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento después de que el pleno aprobara una iniciativa relacionada con la recuperación del servicio. "Yo quisiera que me digan los votos para qué sirven", reclama.

Rosario Jorge: "Para mí ha sido brutal"

Como a Pepa, a Rosario Jorge el cierre le provocó "un bajón tremendo" y, con el paso de los meses, la tristeza se ha transformado también en rabia. "Ahora lo que tengo es rabia contra todos porque nos han cerrado el centro de día", explica. Su principal motivo de indignación es que, mientras el antiguo centro fue clausurado por las condiciones del inmueble, ahora el Ayuntamiento se plantea poner en marcha actividades para mayores en el mismo edificio de plaza América.

Han dejado en la calle a 40 personas, personas que ya se han quedado en sus casas, ni andan, ni salen, ni van a ninguna parte Rosario Jorge — Antigua usuaria del centro

"Lo he pasado muy mal", resume Rosario que recuerda cómo antes participaba en talleres de gimnasia, escritura y dibujo. Ahora dice que prácticamente ha dejado de hacer todas esas actividades. "A mí ya no me verás ni dibujando, ni escribiendo, todo me cuesta ya. Ahora nada más que me paso el día aquí sentada y la tele", explica.

El cambio ha afectado también a sus horarios, Rosario explica como antes tenía la obligación de levantarse cada mañana para llegar al centro a las nueve. Ahora, si no tiene una razón concreta para hacerlo, puede permanecer en la cama hasta el mediodía. "Yo digo, ¿para qué me voy a levantar si no tengo nada que hacer?", asegura.

Pese a todo, su preocupación va más allá de su propia situación. "Han dejado en la calle a 40 personas, personas que ya se han quedado en sus casas, ni andan, ni salen, ni van a ninguna parte. Eso es muy triste", recuerda Rosario.

Jesús Fayos: "Éramos una familia"

Y es que la desaparición de aquella rutina ha cambiado incluso la percepción de sus propios días. Jesús Fayos, otro de los antiguos usuario del centro también echa de menos aquel espacio y el vínculo que se creó entre sus compañeros. "Éramos una familia. Yo allí he encontrado lo que, sinceramente, es la amistad", asegura.

En el centro participaba en todas las actividades y recuerda especialmente las bromas con las monitoras y las conversaciones entre compañeros. Son recuerdos que conserva con especial nitidez porque, desde que el centro cerró, han pasado a formar parte de una etapa que siente cada vez más lejana. "Cada día que pasa es como si me alejara más del centro", reconoce.

Éramos una familia. Yo allí he encontrado lo que es , sinceramente, la amistad Jesús Fayos — Antiguo usuario del centro

Él intenta mantenerse activo por su cuenta y lee, escucha música y hace ejercicios en casa. Tiene una colección de discos de los Beatles, The Doors, Elvis Presley o Jimi Hendrix y encuentra en ellos una de sus principales compañías. Pero ni siquiera sus aficiones consiguen reproducir lo que encontraba en el centro. "Yo hago cosas aquí en casa porque no puedo hacer las que hacíamos en el centro", explica.

Aun así, trata de asumir que recuperar aquel servicio no será inmediato. "Hay que mentalizarse de que el centro lo perdimos y que ahora el camino que queda será largo", afirma.

Las extrabajadoras: "Se ha desnudado a un santo para vestir a otro"

La situación ha llevado también a las antiguas trabajadoras del centro a organizarse. Julia Martínez, portavoz de las extrabajadoras, explica que durante las últimas semanas se han constituido como Plataforma por la Reapertura del Centro de Día Plaza América, que ya reúne 261 adhesiones entre personas, asociaciones y entidades.

Desde la plataforma insisten en una cuestión que consideran fundamental para evitar confusiones: que el antiguo local vuelva a abrir sus puertas en plaza América no significa que regrese el Centro de Día. El Ayuntamiento prevé poner en marcha allí otro servicio dirigido a personas mayores de 60 años y también a jóvenes durante las tardes, con actividades diferentes. Las extrabajadoras no cuestionan la creación de esos nuevos recursos, pero sí que se haya sustituido un servicio por otro sin atender las necesidades específicas de quienes acudían al SED y reclaman que se habilite un local provisional que permita recuperar el servicio. "Se ha desnudado a un santo para vestir a otro", destacan.

Un nuevo centro, pero todavía sin certezas

La única perspectiva de recuperar un recurso similar llegó diez meses después del cierre. El Ayuntamiento de Alicante presentó en mayo ante la Generalitat Valenciana el anteproyecto para reformar y adecuar el antiguo edificio del Cefire de la calle Bahía número 4, en San Gabriel, con el objetivo de convertirlo en un nuevo centro de día con capacidad para 50 usuarios.

Sin embargo, el anuncio no ha despejado las principales dudas de los antiguos usuarios. El Ayuntamiento no ha concretado si el futuro centro estará destinado a quienes acudían al servicio de plaza de América ni si recuperará las mismas prestaciones que ofrecía aquel recurso. Para quienes llevan un año sin él, esa diferencia resulta fundamental.

Porque lo que reclaman no es únicamente un edificio nuevo. Pepa quiere volver a tener una razón para salir de casa, Rosario, recuperar las actividades que daban estructura a sus días y Jesús, volver a compartirlas con sus compañeros. Después de un año, la herida sigue abierta y la incertidumbre continúa acompañando a quienes perdieron de golpe un lugar que, durante años, había formado parte de sus vidas.