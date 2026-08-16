Cuatro nuevas residencias de ancianos del Consell aportarán 276 plazas a la provincia de Alicante

La Generalitat prevé ampliar la red sociosanitaria de la provincia de Alicante con 276 nuevas plazas públicas y maneja un amplio programa de construcción, reforma y equipamiento de centros para personas mayores, con discapacidad y enfermedad mental. El despliegue contempla más de 35 millones de euros entre nuevas infraestructuras, modernización, equipamiento y ayudas, según datos aportados por la administración autonómica. La falta de plazas en las residencias de mayores es un problema que afecta a muchas familias, que tienen que buscar centros privados donde hay precios que superan los 3.000 euros al mes por plaza.

La actuación más importante del plan de infraestructuras sociosanitarias como la de mayor envergadura será la nueva residencia para personas mayores de Alicante, que contará con 120 plazas y una inversión de 21,1 millones de euros, que está en licitación en la zona de Vistahermosa. Le sigue el centro específico para personas con enfermedad mental y centro de rehabilitación e inserción social de Dénia, con 44 plazas y una inversión de 5,1 millones.

En Orihuela, la Generalitat proyecta una residencia para personas con discapacidad, actualmente en licitación, con 40 plazas y una inversión de 5,9 millones. En Gata de Gorgos se construirá un CEAM y centro de día para personas mayores, con 72 plazas y una inversión de 3,9 millones.

Estas actuaciones forman parte del despliegue autonómico previsto para 2026, que contempla la finalización de 24 nuevos centros y 1.800 plazas públicas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, con una inversión superior a 132 millones.

1,6 millones para reformas

El plan también incluye la modernización de centros ya existentes. En la provincia se destinan 440.034 euros a obra nueva en Guardamar del Segura y Villena y otros 1,61 millones de euros a reformas en trece municipios.

Las principales inversiones corresponden a Orihuela, con 350.000 euros; Muro de Alcoy, con 348.065; Villena, con 324.979; y Onil, con 161.039 euros. También se contemplan actuaciones en Novelda, Dénia, Callosa de Segura, Pedreguer, Cocentaina, Monóvar, Torrevieja, Alicante y Sant Vicent del Raspeig.

A estas cantidades se añaden 307.828 euros para equipamiento de centros de la provincia, destinado a mobiliario, enseres y material informático. Petrer, Alicante y Alcoy concentran las principales partidas.

Además, la Conselleria ha concedido 1,83 millones de euros en ayudas para infraestructuras sociales en Alicante. Los fondos permitirán financiar proyectos, rehabilitación, reformas y equipamiento de centros. Entre los beneficiarios figuran los ayuntamientos de Rafal, Agost, Mutxamel, Bigastro, Cañada, Albatera, Orihuela, Campo de Mirra y La Vila Joiosa, además de entidades sociales.

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Renovación de contratos

Otro de los ejes del plan es la renovación de los contratos de gestión integral de residencias y centros de día. En Alicante están incluidos la residencia El Catí de Elda, la de Onil y los centros de día de Ibi y Elda. La nueva contratación incorpora también las residencias de Elche, Benidorm, Benejúzar y Orihuela.

El paquete afecta a 31 residencias y centros de día de toda la Comunidad Valenciana y supone una inversión anual superior a los 100 millones de euros. Los nuevos contratos permitirán reforzar las plantillas, especialmente las de atención directa y auxiliares de Enfermería, e incorporar terapeutas ocupacionales en todos los centros, aseguran fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales.

También se reforzarán fisioterapia, psicología y trabajo social. En la residencia de Elda se incorporará un psiquiatra, un servicio que hasta ahora no tenía el centro.

Protocolos

La Generalitat prevé además un modelo de atención más personalizado, con profesionales de referencia para cada residente, protocolos de acompañamiento a citas médicas y formación específica ante alteraciones de conducta.

Los nuevos contratos todavía no están en funcionamiento: las mesas de contratación se encuentran en proceso y será necesario completar las adjudicaciones y formalizaciones antes de aplicar las nuevas condiciones.

El plan supone una ampliación de la red pública y una importante inyección económica para modernizar los recursos sociosanitarios de Alicante, aunque una parte de las nuevas plazas y mejoras queda pendiente de la ejecución de las obras y de la culminación de los procedimientos administrativos.