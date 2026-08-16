La Hoguera Oficial de Alicante, un escaparate único no siempre a la altura

Luceros no es el único enclave emblemático de las Hogueras de San Juan. La plaza del Ayuntamiento también es uno de los epicentros de la Fiesta alicantina. Desde su primera edición acoge un monumento foguerer, que en 1952 pasó a ser considerado Oficial por decisión plenaria del Consistorio tomada un año antes.

Fue desde aquel momento que la Hoguera Oficial, que no tenía las mismas condiciones que las actuales, dejó de entrar en concurso. Dependía de una comisión que, "al recibir una subvención muy superior", le impedía participar en el certamen del resto de hogueras, según relata el estudioso Juan Carlos Vizcaíno.

No fue un gran drama que saliera de concurso. Al menos si se atiende al hecho de que, hasta la fecha, la hoguera plantada en la plaza del Ayuntamiento solo había ganado una vez, en 1935, gracias al monumento elaborado por Gastón Castelló titulado "Veranos antiguos y modernos" en la entonces llamada plaza de la República. El primer monumento que se instaló fue en 1928, año fundacional de la Fiesta, a cargo de Carlos Cortina y titulado "De jauja a Xixona" por parte de la hoguera Alfonso XII, nombre de la plaza en aquel momento.

En 1952 la plaza se llamaba 18 de Julio, fecha identificada con la dictadura franquista por ser la del pronunciamiento del ejército sublevado. El monumento se titulaba «Les bodes de plata» y su autor era Agustín Pantoja, «uno de los más prestigiosos», según José Manuel Lledó, presidente de la Comisión Gestora (actual Federació) entre el 2000 y el 2005. Pantoja, que plantaba por cuarta y última vez en este lugar, dedicó el monumento a los 25 años de la fiesta, pese a que la efeméride se cumpliría al año siguiente.

Expectativa

La intención de crear de la Hoguera Oficial, explica Vizcaíno, era "convertirla en símbolo institucional de las Hogueras, realzar el prestigio artístico y servir de escaparate". Y así se intentó hacer, aunque no siempre con la destreza necesaria. En 1954 la hoguera plantada por Francisco Die sufrió "problemas en la plantà", recuerda el especialista. Los problemas se harían frecuentes más adelante.

Hoguera Oficial de 1965, de Ramón Marco / INFORMACIÓN

Hasta 1975 la comisión de esta hoguera elegía al artista y recibía una subvención especial. Entre 1976 y 1979 no hubo comisión y fue el Ayuntamiento el que eligió al artista. En 1981 y 1982 hubo de nuevo comisión, que se volvió a encargar de elegir al autor y la hoguera dejó de considerarse oficial en este pequeño paréntesis. Entre 1983 y 1995 el artista elegido era el ganador en la edición anterior de Hogueras de la categoría Especial. Por aquel entonces la comisión ya había desaparecido. Y desde 1996 se estableció un concurso, con un «presupuesto generoso» y una serie de condiciones que, con algunas modificaciones, se han mantenido hasta el día de hoy.

Andrés Llorens, que presidió la Comisión Gestora entre 1995 y 1999, que posteriormente fue concejal de Fiestas (entre otros cargos políticos) y que actualmente preside la comisión de la fundación del centenario de las Hogueras, vivió este cambio en primera persona. Y según él lo promovió el Ayuntamiento, con Luis Díaz Alperi en la Alcaldía. "Creo que estuvo acertado", argumenta, ya que "permitía un poco más de participación, aunque después no haya acabado siendo así".

"Crisol", monumento emblemático de Pedro Soriano en 1993. / INFORMACIÓN

Este histórico de la Fiesta explica que "la intención de la Hoguera Oficial siempre ha sido ser un escaparate para los de aquí y para los de fuera: debe ser diferente a los demás, y los alicantinos han disfrutado mucho de las obras plantadas en el Ayuntamiento". En el tema a tratar, eso sí, "siempre se le ha dado libertad al artista", dice Llorens, que pronostica que la hoguera del centenario, la de 2028, «dejará un recuerdo imborrable».

Coincide con él José Manuel Lledó, que recuerda que "prácticamente todos los grandes artistas han plantado en el Ayuntamiento", con "monumentos míticos y no tan míticos" que, por su condición, "deben aspirar a ser el mejor de Alicante".

Años con problemas La portada de INFORMACIÓN del 25 de junio de 1995 recogía que la Hoguera Oficial de Pedro Espadero, titulada "Ànima de festa", no prendió con la fuerza necesaria y no cayó pese a las llamas. Siete años más tarde el monumento que Pedro Soriano preparó para la plaza del Ayuntamiento, "Reflexió", tuvo que ser auxiliado por una grúa ante el peligro de desplome. También hay constancia de otras hogueras oficiales que sufrieron problemas en los años 1954, por el mal acabado; en 1987, por problemas en la plantà; en 1989, cuando el monumento recibió la reprobación municipal; o en 1993, cuando Crisol se remató un día más tarde de lo estipulado.

El artista que más veces ha plantado la Hoguera Oficial es Pedro Espadero. Lo ha hecho en diecinueve ocasiones entre 1992, después de haber ganado en categoría Especial con Ciudad de Asís y Hernán Cortés; y 2026, las últimas once de manera consecutiva.

"La Tierra Prometida", obra emblemática de los Hermanos Gómez Fonseca en 2011 / Jose Navarro

El artista foguerer centra sus esfuerzos a esta labor en Alicante «para dedicar toda la atención a la hoguera del Ayuntamiento». De sus monumentos, recuerda con especial cariño el de 2015, que "aunque tuvo menos trabajo que otros el impacto visual fue acertado". Otras obras emblemáticas de otros artistas, según él, fueron la de los hermanos Fonseca en 2011, "La tierra prometida", o "Crisol", de Pedro Soriano en las Hogueras de 1993.

Este último artista plantó por primera vez en el Ayuntamiento 1980 y ha repetido en nueve ocasiones, la última en 2002, cuando su monumento "Reflexió" protagonizó un episodio adverso tras caer. "Fue un momento muy triste", recuerda Andrés Llorens, que entonces ya era concejal de Fiestas. Su autor asegura que "los carpinteros hicieron mal el armazón", pero asume la responsabilidad de "haber confiado en quien no debía". Los bomberos la acabaron desmontando y el artista no participó más en la Hoguera Oficial. Aquel año, por primera vez desde 1952, la Hoguera Oficial no fue la que abrió la Cremà, sino la de Carolinas Altas, que había ganado en Especial.

Espadero, el artista con más hogueras oficiales en su currículo, recuerda la de 2015. / Pilar Cortés

Antes de aquel incidente, Soriano tuvo otros problemas, por ejemplo en 1989, cuando la Hoguera Oficial se plantó con un día de retraso, tal como le había ocurrido dos años antes a Tomás Gosálvez. La más emblemática de sus obras, según él, fue "Crisol", de 1993, también señalada por Espadero. Ambos se reconocen mutuamente como "grandes artistas" y coinciden en aspectos como las dificultades del concurso actual. "La idea del concurso es buena, pero ponen demasiadas dificultades. La más corregible es la obligación de tener que demostrar que tienes fondos para hacer los monumentos, porque el Ayuntamiento tarda en pagarlos", dice Soriano, que recuerda haber puesto dinero de su propio bolsillo por anticipado para participar.

El concurso para 2027, con retraso El plazo para presentar las propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027 finaliza el próximo 24 de agosto. Las ofertas deben presentarse presencialmente en la Casa de la Festa y el fallo llegará a principios de septiembre. La convocatoria arrancó el 7 de agosto, con cuatro meses de retraso respecto al pasado año. El presupuesto para las Hogueras Oficiales de 2027 será el mismo que en los últimos años: 118.500 euros para el monumento adulto y 25.000 para el infantil. Las exigencias tampoco han cambiado.

Espadero, cuya Hoguera Oficial no prendió en 1995 y considera que la culpa fue del Ayuntamiento por haberse encargado de la contratación de los pirotécnicos, en los últimos años ha sido prácticamente el único aspirante en presentarse. Reconoce que "las exigencias son muy grandes", y que se detallan "en seis o siete folios", con condiciones como "pagar a la pirotecnia, decoraciones, impuestos, garantías para la plantà, transporte o grúas". "Hace años", recuerda, «no se incluía todo eso: los artistas hacían la hoguera y punto y el dinero que había que poner era solo para el monumento».

Llorens, que coincide con estas apreciaciones, reconoce que "la ley de contratos es compleja para poder cumplir con todas las normas". Sea como sea, la Hoguera Oficial se mantiene año tras año con la intención de erigirse en un gran escaparate para la ciudad y pese al escepticismo por las dificultades para garantizar la competitividad entre los aspirantes a plantarla.