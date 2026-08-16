Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de este gran maestro de la carpintería

El mundo de las Hogueras de Alicante y las Fallas despide a Antoniet Báez, artista y maestro de la carpintería cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada al arte efímero y, especialmente, a las técnicas tradicionales de construcción de monumentos.

El artista Pau Soler Marchante, junto al perfil Cendra Digital, han reaccionado a su fallecimiento con unas palabras de recuerdo hacia quien define como un «gran artista, maestro de la carpintería y, sobre todo, una bellísima persona». Un adiós al que también se ha sumado la Hoguera Carolines Baixes, comisión que guarda una relación especialmente cercana con Báez después del homenaje que le dedicó en su monumento de 2025.

Ambos han trasladado además sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del artista.

Un homenaje a su gran labor en Carolines Baixes

Precisamente hace apenas un año, Pau Soler Marchante quiso convertir parte de la Foguera Carolines Baixes 2025 en un reconocimiento a la figura y la trayectoria de Antoniet Báez.

Aquel homenaje destacaba su condición de artista fallero nacido en la Ribera y una vida entera dedicada al arte efímero «con una pasión y un talento innatos». Pero, sobre todo, ponía el foco en una de las características que definieron su trabajo: su extraordinaria habilidad con la madera y la construcción de vareta.

Se trata de una técnica artesanal que ha ido perdiendo protagonismo con la llegada de nuevos materiales y procedimientos, como el corcho o las máquinas de fresado. Para Soler Marchante, Antoniet había conseguido convertirse así en «maestro artesano y guardián de la tradición».

El texto elaborado entonces para el monumento incidía precisamente en ese legado: una forma de entender las Fallas y las Hogueras nacida de las manos del artista, de la carpintería y del oficio, frente al avance de procesos cada vez más mecanizados.

«No solo ha construido monumentos»

El reconocimiento de 2025 iba más allá de su dominio técnico. «Antoniet no solo ha construido monumentos, sino que ha construido historias, sueños y emociones que han deslumbrado a generaciones», señalaba el texto recuperado ahora tras conocerse su fallecimiento.

La pieza reivindicaba además su papel como defensor del arte tradicional y de una manera de trabajar en la que la mano del artesano continuaba ocupando el centro de todo el proceso creativo.

«Gracias, Antoniet, por tu dedicación, por tu sabiduría y por hacernos vibrar con cada obra», concluía aquel homenaje, que aseguraba que su arte permanecería en la memoria colectiva.

Carolines Baixes: «Gracias por haber compartido un pedacito de camino contigo»

También desde Carolines Baixes han querido despedirse del artista recordando aquella experiencia compartida.

La comisión señala que tuvo «la gran suerte» de conocerlo y de participar en el homenaje que Pau Soler Marchante le dedicó en el monumento de 2025, «un momento que guardaremos siempre con muchísimo cariño».

«Hoy solo podemos dar las gracias por haber compartido un pedacito de camino contigo», expresa la hoguera en su mensaje de despedida.

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El fallecimiento de Antoniet Báez deja así un vacío en el mundo de las Fallas y les Fogueres, pero también un legado ligado a la madera, la vareta y a una forma artesanal de levantar monumentos que quienes trabajaron y convivieron con él reivindican ahora como parte fundamental de su memoria.