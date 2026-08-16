El tiempo en Alicante: la Aemet desactiva las alertas pero el calor no da tregua

Las tormentas se van pero el calor se queda. La provincia de Alicante afronta este domingo 16 de agosto con otra jornada de temperaturas elevadas y sensación de bochorno, especialmente en la costa, aunque con bastante más tranquilidad en el cielo que durante el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no mantiene este domingo avisos meteorológicos en ninguna de las tres zonas de la provincia: litoral norte, interior y litoral sur. Los avisos activos en la Comunidad Valenciana se concentran en Castellón.

El termómetro volverá a acercarse a los 35 grados en Elche, Elda y Orihuela, mientras Alicante, Benidorm y Dénia alcanzarán los 33 y Torrevieja se quedará en torno a los 32. En Alcoy, la máxima prevista es de 34 grados. El calor se notará especialmente junto al mar por la humedad: la sensación térmica puede llegar a 39 grados en Torrevieja, a 38 en Alicante, Elche, Benidorm y Orihuela y a 37 en Dénia.

La inestabilidad se reduce considerablemente respecto al sábado. AEMET deja en solo un 10% la posibilidad de precipitación en Alicante y Elda durante las horas centrales y la eleva hasta el 30% en Alcoy, donde aparecerán intervalos nubosos por la tarde. En Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela y Dénia la probabilidad de lluvia prevista para este domingo es del 0%.

También cambia el panorama con el viento. Después de las fuertes rachas que podían acompañar a las tormentas del sábado, este domingo predominará la componente este en buena parte del litoral, con velocidades generalmente moderadas.

Domingo sin avisos meteorológicos en Alicante

La gran diferencia con el sábado está en el mapa de avisos. Toda la provincia de Alicante queda este domingo fuera de los avisos meteorológicos de AEMET. No hay alertas activas ni por lluvias, ni por tormentas ni por temperaturas máximas en el litoral norte, el interior o el litoral sur. Los avisos por lluvias y tormentas de la Comunidad Valenciana se desplazan este domingo hacia la provincia de Castellón, donde incluso hay nivel naranja en el interior norte.

Riesgo de incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene activa la vigilancia por riesgo de incendios forestales y recuerda que continúa vigente la prohibición de quemar residuos vegetales en terreno forestal y en su zona de influencia durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre, salvo las excepciones contempladas en los planes locales de quemas y bajo las condiciones establecidas. Hoy el riesgo será alto en toda la autonomía.

Alicante

Alicante tendrá un domingo de calor y cielos poco nubosos, aunque durante las horas centrales aparecerán algunos intervalos de nubes. La probabilidad de precipitación será muy baja, de apenas un 10% durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados, pero la humedad hará que la sensación térmica pueda alcanzar los 38 grados. El viento soplará del este, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

Elche

Elche afrontará una jornada seca y muy calurosa, con cielos poco nubosos por la mañana y presencia de nubes altas durante la tarde. AEMET sitúa en el 0% la probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 35 grados, con una sensación térmica máxima de 38 grados. El viento soplará del este, con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora.

Benidorm

Benidorm tendrá un domingo soleado y bochornoso, con cielo poco nuboso durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá subir hasta los 38 grados. El viento del este alcanzará unos 25 kilómetros por hora y AEMET contempla rachas máximas de hasta 50 kilómetros por hora.

Elda

Elda tendrá una mañana poco nubosa y muy calurosa, con aumento de la nubosidad durante la tarde. La probabilidad de alguna precipitación será reducida, de alrededor del 10%. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 35 grados. El viento será del sur durante la mañana y girará al sureste por la tarde, con velocidades que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora.

Torrevieja

Torrevieja volverá a tener una jornada marcada por el bochorno, aunque con cielos poco nubosos y sin lluvia. La temperatura mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 32, pero la humedad podrá elevar la sensación térmica hasta los 39 grados, una de las más altas de la provincia. El viento del este soplará con velocidades de entre 20 y 25 kilómetros por hora y podrá dejar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Orihuela

Orihuela vivirá un domingo muy caluroso y estable, con cielo poco nuboso por la mañana y algunas nubes altas durante la tarde, pero sin precipitaciones previstas. Las temperaturas irán de los 24 a los 35 grados y la sensación térmica podrá alcanzar los 38. El viento soplará principalmente del este, alrededor de los 20 kilómetros por hora.

Alcoy

Alcoy será uno de los puntos de la provincia donde habrá que mirar algo más al cielo. Tras una mañana poco nubosa, durante la tarde aparecerán intervalos nubosos y la probabilidad de precipitación subirá hasta el 30%. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 34 grados, con una sensación térmica máxima de unos 35. El viento será flojo, del norte por la mañana y del sureste posteriormente.

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Dénia

Dénia tendrá un domingo caluroso, húmedo y sin lluvia, con cielos poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 37 grados. El viento será flojo, del nordeste primero y del sureste durante la tarde. Tampoco hay avisos meteorológicos activos en el litoral norte de Alicante.