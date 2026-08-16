Los toldos de última generación se multiplican en las fachadas de Alicante para paliar el calor

El calor en verano tiene algunos remedios. Aunque es imposible paliarlo en su totalidad, existen métodos para conseguirlo de forma parcial. Uno de los más novedosos, y que ha ganado presencia el diversos edificios, es la instalación de toldos de última generación. No eliminan del todo el bochorno de los días de agosto, pero contribuyen a hacerlo más digerible. Los materiales son el secreto de la eficacia, también acompañado por unos precios generalmente económicos que han animado a muchos usuarios y que han contribuido a aumentar las ventas en muchos casos.

"Mis toldos son de microperforado y me ha cambiado la casa por completo", explica Jaime Lorenzo, un usuario de estas lonas que las instaló en junio y que desde entonces ha notado la rebaja de la temperatura en su terraza "en unos 5 grados". Sus tres toldos están sincronizados, se abren y se recogen a través de mando a distancia y cuentan con un sistema para rebajar la temperatura que lleva aproximadamente "un año y medio en el mercado". Según explica, sus toldos anteriores "pesaban mucho, y eso se notaba mucho con el aire, porque hacían ruido incluso cuando estaban recogidos", a la vez que no garantizaban una rebaja tan elevada de la temperatura.

Los toldos de microperforado me han cambiado la casa por completo, hay unos 5 grados menos Jaime Lorenzo — Usuario

En su terraza el aire corre en un mediodía de agosto y la temperatura no es la habitual entre Carolinas y El Pla, una de las zonas más edificadas de Alicante y en la que el calor se deja notar más. Sus lonas son de techo, no frontales, para garantizar las vistas, y el cambio se hace más evidente en el otro extremo de una terraza que da la vuelta al inmueble, donde todavía no hay toldos y el termómetro aprieta.

La de Jaime Lorenzo no es la única experiencia de este tipo. En algunos edificios de la ciudad de Alicante, en barrios como Vistahermosa o el PAU 5; o también en el centro de Elche, se observan toldos modernos en las fachadas.

Toldos de última generación instalados en un bloque de pisos. / Pilar Cortés

Otra usuaria es Deli Pastor, que decidió instalar toldos de última generación en su casa nueva de Alicante con un tejido que no conocía. "No pasa el calor, el agua es impermeable y mis bonsáis están pletóricos, porque no sufren tanto calor, ya que el material es aislante", relata.

Según sus cálculos, la temperatura en su terraza se rebaja también "unos cinco grados" respecto al exterior, donde "no se puede estar, porque por el día da mucho el sol", ya que "el calor aquí es brutal". Celebra, a su vez, la "gran diferencia respecto a toldos anteriores, más antiguos, que protegían de la luz del sol pero no aislaban del calor ni del agua".

Con mis nuevos toldos no pasa el calor, el agua es impermeable y mis bonsáis están pletóricos Deli Pastor — Usuaria

Su cambio, asegura, "ha sido a mejor" y en su entorno estas nuevas instalaciones son cada vez más frecuentes, especialmente a raíz del aumento de las temperaturas en los últimos años, que han obligado a pensar en fórmulas para hacer frente al fenómeno.

Más ventas

Los nuevos materiales con los que se fabrican los toldos han contribuido a que las empresas vendan más unidades y que incluso alarguen la temporada de instalación, cuando anteriormente se limitaba a los meses de más calor. Todo esto también se ha visto estimulado, por supuesto, con el aumento de las temperaturas, que se hace notar a lo largo del periodo anual, con récords en épocas ajenas al periodo estival.

"La demanda de toldos ha subido bastante con esto del calor", afirma Toni Portero, que participa en una empresa del sector en Elche. "Aproximadamente ha subido la venta en un 25 % desde los últimos tres años", afirma. El calor no es el único motivo de este aumento, ya que los temporales de viento registrados también han animado a los clientes a cambiar sus lonas tradicionales por unas más modernas y resistentes.

Imagen de toldos tradicionales a los dos lados de una calle. / Pilar Cortés

El secreto de la nueva oferta, que contribuye a rebajar temperaturas y a frenar las ráfagas de viento más elevadas de lo normal, está en los materiales. "Las lonas térmicas son especiales para el sol, y el material se nota bastante, ya que garantiza la rebaja de entre 4 y 6 grados centígrados en las cubiertas".

Una de las limitaciones que ofrece, eso sí, es la baja gama de colores a elegir, que se limita a cinco, con "dos tipos de grises, dos tipos de beige y un color crudo". Sin embargo, "la gente suele quedar contenta", aunque hay que cumplir con la obligación de mantener la armonía en los balcones que se suele imponer en las comunidades de propietarios. "En las fachadas los toldos tienen que ser siempre iguales, uno no puede hacer lo que le dé la gana y todo debe estar acorde con lo que dispone elAyuntamiento y la comunidad de propietarios", afirma Portero.

El aumento de ventas ha subido aproximadamente en un 25 % desde los últimos tres años por el calor Toni Portero — Empresario

Los precios de estas lonas oscilan entre cantidades mínimas de 300 euros y máximas de 10.000, según el empresario, aunque una instalación "normal", de un balcón al uso, no suele superar los 500 euros, afirma.

Carlos Sancho, otro empresario, calcula un precio similar por una instalación al uso. Según su relato, "la reducción de temperatura y de rayos uva es fundamental, y eso lo proporciona el tejido, que lo hay de muchas calidades". Él también señala los "inconvenientes" de los "colores lisos y una gama que no es muy extensa", pero entiende que la ventaja en la rebaja de temperatura y en la duración del producto compensa otros aspectos.

El calor ha hecho que instalemos toldos incluso en diciembre, antes se hacía entre Semana Santa y agosto Carlos Sancho — Empresario

Según su experiencia, la instalación es frecuente en casas adosadas, en pisos y en chalets, así como en patios, tanto exteriores como exteriores, y el contexto de venta ha cambiado mucho. "Las temperaturas han subido y eso ha hecho que instalemos toldos durante todo el año, incluso en diciembre, aunque en verano siempre haya más demanda; sin embargo, mi tío, que llevó la empresa, trabajaba por temporada desde Semana Santa hasta agosto".

La fibra de vidrio, material del microperforado que garantiza la "microventilación" a través de los "pequeños agujeros en la lona" que "hacen que se disipe más el calor", es el secreto de un producto cada vez más visible en entornos como los de Alicante y Elche, donde las altas temperaturas obligan a estimular las alternativas para hacer frente al bochorno.