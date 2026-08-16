El TRAM de Alicante supera los 1,7 millones de viajeros en julio pese a perder usuarios respecto a 2025

El TRAM de Alicante cerró julio con 1.702.202 usuarios en el conjunto de su red, formada por cuatro líneas de tranvía, una de tren-TRAM y otra de tren convencional. La cifra mantiene el servicio por encima de los 1,7 millones de desplazamientos durante uno de los meses de mayor movimiento del verano, aunque supone un descenso del 2,48% respecto a julio de 2025.

El día con mayor actividad fue el viernes 3 de julio, cuando se contabilizaron 60.539 pasajeros en la red alicantina.

La Línea 2 vuelve a liderar los desplazamientos

Por líneas, la Línea 2, que conecta Luceros con Sant Vicent del Raspeig, volvió a situarse como la más utilizada, con 607.768 movimientos durante julio.

A continuación aparece la Línea 1, entre Luceros y Benidorm, con 370.570 usuarios, mientras que la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, registró 264.163 viajes.

La Línea 4, entre Luceros y Plaza La Coruña, sumó 203.302 desplazamientos; la Línea 9, que recorre el tramo entre Benidorm y Dénia, alcanzó los 155.726; y la Línea 5, entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, contabilizó 100.673 viajes.

Luceros, la estación con más movimiento

El centro de Alicante volvió a concentrar buena parte de los desplazamientos. Luceros fue la estación con mayor tráfico de toda la red, con 285.394 pasajeros, seguida de Mercado, con 180.637.

Tras ellas se situaron Benidorm, con 105.285 viajeros; Marq-Castillo, con 95.225; y Sant Vicent del Raspeig, con 79.147.

El listado de las diez estaciones y paradas con más movimiento lo completaron El Campello, con 50.760 usuarios; Pintor Gastón Castelló, con 49.210; Garbinet, con 45.170; Bulevar del Plá, con 41.615; y Goteta-Plaza Mar 2, con 40.863.

Menos viajeros que hace un año

Los datos de julio prolongan la evolución a la baja que el TRAM de Alicante viene registrando en 2026. Durante los seis primeros meses del año contabilizó 9.472.396 desplazamientos, un 3,03% menos que en el mismo periodo de 2025, lo que equivalía a cerca de 300.000 viajes menos.

En julio de 2025, la red alicantina había registrado 1.745.476 usuarios, frente a los 1.702.202 de este año.

Metrovalencia supera los 6,6 millones de viajes

En el conjunto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los servicios de Metrovalencia y TRAM de Alicante sumaron 8.381.545 desplazamientos durante julio, un 4,33% más que en el mismo mes de 2025.

De ellos, 6.679.343 correspondieron a Metrovalencia, que aumentó sus usuarios un 6,22% interanual, en un mes en el que la red ya funcionaba de forma completa tras la reconstrucción de los tramos afectados por la dana.

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Las seis líneas de metro registraron 5.676.633 desplazamientos y las cuatro de tranvía otros 1.002.710. La Línea 3, entre Rafelbunyol y Aeroport, fue la más utilizada, con 1.508.788 viajeros, mientras que Xàtiva fue la estación con mayor afluencia, con 447.346 movimientos.