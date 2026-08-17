La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente

Mientras el interior de Castelló se mantiene con aviso por tormentas durante la jornada de hoy, Valencia y Alicante se preparan para el aviso amarillo por altas temperaturas que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Mañana, el aviso por calor afectará a las comarcas del interior y litoral sur de Valencia, mientras que el miércoles toda la provincia de Alicante se mantendrá, por ahora, en aviso amarillo por temperaturas máximas tanto en el interior como en la costa de la provincia, alcanzando también toda la provincia de Valencia y parte de Castelló.

40°C de sensación térmica

Este lunes el tiempo se mantendrá estable, seco y caluroso, sin lluvias aunque con algunas nubes altas o cierta nubosidad en puntos como Benidorm, Orihuela y Dénia. Las máximas en zonas como Elda se mantendrán en 36 grados, Oirhuela y Alcoy se mantendrán con 35, mientras que las mínimas oscilarán entre los 20 grados de Elda y Alcoy o los 23 de Elche.

La humedad hará que estas temperaturas "aumenten" debido la sensación térmica, más acusada en la costa, con hasta 40 grados en Torrevieja, 38 en Dénia, 37 en Alicante, Elche y Benidorm, 36 en Elda y Orihuela y 35 en Alcoy; además, el viento de levante soplará con cierta intensidad en varios puntos del litoral y del sur durante la primera mitad del día.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un lunes de estabilidad, con cielo poco nuboso durante toda la jornada y sin previsión de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 25 y los 34 grados, aunque la humedad elevará la sensación térmica hasta 37. El viento de levante soplará moderado durante buena parte del día y tenderá a aflojar por la noche.

Elche

Elche vivirá una jornada seca y calurosa, con nubes altas al inicio y cielo poco nuboso el resto del lunes, sin riesgo de precipitaciones. La máxima alcanzará los 35 grados y la mínima quedará en 23, con sensación térmica de hasta 37. El viento de levante será el elemento más destacado, con rachas moderadas por la mañana.

Benidorm

El lunes empezará en Benidorm con nubes altas, pero el cielo irá abriéndose hasta quedar despejado al final del día, sin previsión de lluvia. El termómetro oscilará entre 25 y 33 grados, aunque el bochorno podrá dejar una sensación de hasta 37. Soplará viento de componente norte y este, con rachas moderadas en la primera mitad de la jornada.

Elda

Elda afrontará un día de calor seco y cielo poco nuboso, sin cambios relevantes ni previsión de lluvias. Las temperaturas irán de 20 a 36 grados, con una subida clara en las horas centrales y una noche algo más llevadera que en la costa. El viento será flojo o moderado, girando del norte al sureste durante el día.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un lunes de cielo poco nuboso y ambiente estable, sin previsión de precipitaciones. La máxima será de 32 grados y la mínima de 25, pero la humedad hará que la sensación térmica alcance los 40 grados. El viento de levante soplará con rachas moderadas, especialmente durante la mañana.

Orihuela

Orihuela arrancará con más nubosidad de madrugada, aunque el día quedará después poco nuboso y sin previsión de lluvias. Las temperaturas se moverán entre 24 y 35 grados, con sensación térmica de hasta 36 y una noche cálida. El viento de levante será moderado y podrá dejar rachas marcadas en la primera parte del día.

Alcoy

Alcoy tendrá un lunes tranquilo, con cielo poco nuboso por la mañana y más despejado durante la tarde, sin previsión de lluvia. La máxima llegará a 35 grados y la mínima bajará a 20, con un calor más seco que en el litoral. El viento del norte será flojo y tenderá a calmar al final de la jornada.

Dénia

Dénia comenzará el día con cielo nuboso, pero la tarde irá ganando claridad hasta acabar despejada, sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 33 grados, aunque la humedad elevará la sensación térmica hasta 38. El viento será flojo o moderado, de componente norte por la mañana y más variable al final del día.