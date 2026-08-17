Alicante, los ojos del fuego: así se coordina un incendio desde el aire

Los hidroaviones y otras aeronaves que participan en la extinción de incendios incorporan nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad de las operaciones. Entre ellas se encuentra un sistema de cámaras inteligentes desarrollado por la empresa alcoyana Heligrafics que permite supervisar en tiempo real el entorno de la aeronave durante las maniobras y las descargas de agua.

La tecnología, denominada 360 Copilot, está diseñada para instalarse directamente en aeronaves de ataque directo, como aviones y helicópteros de extinción. Las cámaras permiten al piloto disponer de una visión permanente del entorno de la aeronave y controlar las maniobras de despegue, aterrizaje y lanzamiento de agua.

Una de las principales novedades es que el sistema puede detectar la presencia de zonas pobladas, brigadistas u otras personas dentro del área en la que está previsto realizar una descarga. En ese caso, el piloto puede cancelar o modificar el lanzamiento para evitar que el agua caiga sobre personas que se encuentren en la zona.

La herramienta también mejora la llamada conciencia situacional del piloto al ofrecerle información sobre lo que sucede alrededor de la aeronave mientras realiza operaciones de extinción, especialmente en escenarios en los que coinciden numerosos medios aéreos y terrestres.

Un mapa del incendio desde el aire

Esta tecnología se integra en un sistema más amplio de coordinación de emergencias desarrollado por Heligrafics. Los aviones de Coordinación y Observación (ACO) equipados con estas herramientas han participado en 138 intervenciones relacionadas con incendios forestales desde el inicio de la campaña, el pasado 1 de junio.

El reparto de las misiones refleja la intensidad de la campaña: 23 salidas en junio, 110 en julio y cinco hasta el 5 de agosto. Una de las cuatro bases españolas de estos aviones ACO se encuentra en Mutxamel. Estas aeronaves sobrevuelan las zonas afectadas por encima de los hidroaviones y del resto de medios aéreos para proporcionar una visión estratégica de la emergencia.

A bordo cuentan con cámaras de alta definición y sensores térmicos capaces de detectar focos activos, puntos calientes y reactivaciones que pueden resultar invisibles para el ojo humano. La información se transmite en directo a los centros de coordinación y a los Puestos de Mando Avanzado.

Sobre las imágenes captadas desde el aire se incorpora además información georreferenciada mediante realidad aumentada: perímetros del incendio, cartografía operativa, sectores de intervención, líneas de control, condiciones meteorológicas, infraestructuras críticas, puntos de agua, recursos aéreos y terrestres y zonas de riesgo.

La fotogrametría permite actualizar continuamente el perímetro del incendio, mientras que el sistema puede realizar un seguimiento de la posición de aeronaves y brigadas terrestres.

Alertas para evitar riesgos entre aeronaves

Otra de las herramientas desarrolladas por la compañía es Dropcop, una aplicación aerotransportada destinada a mejorar la información disponible para el piloto durante misiones aéreas en tiempo real. La plataforma muestra sobre un mapa la posición de los medios aéreos y terrestres que participan en la emergencia y permite incorporar diferentes capas de información geoespacial. También puede generar alertas de proximidad cuando otros medios móviles se acercan peligrosamente a la aeronave o a zonas de riesgo.

Interior de uno de las aeronaves que lleva instalada una de las cámaras. / HELIGRAFICS

El sistema registra además los eventos de descarga de agua durante las misiones y proporciona información contextual al usuario. La tecnología cobra especial relevancia en operaciones de máxima exigencia, como la extinción de grandes incendios, en las que diferentes aeronaves trabajan simultáneamente en un mismo espacio aéreo.

Una tecnología que llega también a otros países

Heligrafics, multinacional tecnológica con sede en Alcoy, desarrolla estas soluciones para operaciones de emergencia y observación aérea y trabaja en países como España, Chile, Argentina y Brasil. El sistema Copilot ha comenzado también a implantarse en Chile.

Un hidroavión durante un incendio en la provincia. / Alex Domínguez

La compañía sostiene que la tecnología de cámaras podría haber evitado el reciente accidente ocurrido en Grecia, en el que dos helicópteros que participaban en las labores de extinción de un incendio chocaron. El siniestro provocó la muerte de los dos tripulantes de uno de los aparatos y dejó heridos al resto de ocupantes.

Noticias relacionadas

El objetivo de estas herramientas es proporcionar a los pilotos y a los responsables de la emergencia una visión común y actualizada de lo que ocurre durante un incendio, desde la evolución del frente hasta la posición de cada uno de los medios desplegados.