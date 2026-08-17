Alicante renovará la calle Océano del Cabo de la Huerta para mejorar aceras y accesibilidad

El Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación las obras de reurbanización del primer tramo de la calle Océano, en el Cabo de la Huerta, con un presupuesto base de 155.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La actuación se concentrará en el tramo comprendido entre los números 1 y 6 de esta vía, que conecta la zona de la playa de la Albufereta con el entorno del Cabo de la Huerta y tiene su inicio y final en la avenida Costa Blanca, en Playa de San Juan.

El proyecto plantea una renovación completa de este tramo de la calle con el objetivo de regularizar su sección y adaptar el espacio público a los criterios de accesibilidad y urbanización del resto de la vía. Una de las principales actuaciones será la ampliación y renovación de las aceras, que contarán con un nuevo pavimento y bordillos para dar continuidad al itinerario peatonal. También se adecuará la calzada, con el fresado del asfalto existente en toda su sección y su posterior reasfaltado.

Los trabajos incluirán además la renovación de parte de las instalaciones de alumbrado donde el proyecto contempla la canalización de la red y la colocación de nuevas farolas con tecnología LED tanto en la acera como en la zona de uso peatonal prevista en este tramo. Además, este espacio peatonal también será objeto de una intervención específica, ya que el Ayuntamiento prevé acondicionarlo con césped artificial y nuevo mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar su uso y su integración dentro del entorno de la calle. La actuación se completará con la señalización de todo el tramo renovado.

Movilidad

La intervención busca, de esta forma, mejorar las condiciones de movilidad peatonal y garantizar itinerarios accesibles y seguros, además de homogeneizar la imagen urbana de la calle Océano. La actuación forma parte de la estrategia municipal de regeneración del espacio público que impulsa la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento.

La concejala de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García, ha señalado que la intervención permitirá adaptar el viario a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño urbano. "Orientada a fomentar la movilidad peatonal, garantizar la accesibilidad universal y reforzar la calidad urbana y paisajı́stica en los barrios de la ciudad, desde la Unidad Técnica de Conservación de Vı́as Públicas del Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento", señaló García.