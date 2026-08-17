APSA reunirá a la ciencia y a la sociedad en Alicante para tender puentes entre lo que se investiga y lo que se ignora de la discapacidad

¿Y si la ciencia ya tiene respuestas que la sociedad todavía no quiere escuchar? Con esa pregunta como bandera, la Asociación APSA celebrará su 65 aniversario con una jornada científica que quiere sacar del laboratorio y de las revistas académicas todo lo que ya se sabe sobre cómo se vive mejor con una discapacidad intelectual, y ponerlo delante de quienes toman decisiones. La cita será el jueves 29 de octubre, de 8:30 a 21:00 horas, en el Auditorio de la Diputación (ADDA), con el título "Discapacidad, realidad e innovación. El puente entre lo que la ciencia ve y lo que la sociedad ignora".

El encuentro nace de un doble aniversario que la entidad alicantina no ha querido dejar pasar. Por un lado, sus propios 65 años de trabajo junto a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. APSA se fundó en Alicante en 1961 y hoy da servicio a cerca de 2.000 familias al año, empleando a más de 350 profesionales, de los cuales más de la mitad son personas con discapacidad.

Cartel de la jornada científica de APSA / INFORMACIÓN

Por otro, se conmemoran 20 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado de Naciones Unidas que en 2006 cambió la forma en que el mundo entiende la discapacidad y que, dos décadas después, sigue teniendo mucho camino por recorrer entre el papel y la calle.

«En estos años se ha acumulado un enorme conocimiento científico sobre atención temprana, empleo, vivienda o autonomía, pero ese conocimiento llega tarde y de forma desigual a las administraciones, a las empresas y a la ciudadanía», explican desde la organización. «Esta jornada existe para acortar esa distancia: para que lo que la ciencia ve deje de ser lo que la sociedad ignora».

Cinco debates

El programa se articula en torno a cinco mesas redondas que recorren la vida entera de una persona con discapacidad intelectual. La primera, sobre infancia y adolescencia, aborda cómo generar oportunidades desde las primeras etapas y contará con la reconocida maestra y pedagoga Mar Romera, junto a Jessica Piñero, Ana Igual y Valle Oñate. La segunda, formación y empleo, defiende que trabajar es pertenecer y reunirá al catedrático de la Universidad Miguel Hernández Antonio Luis Martínez-Pujalte y al director del INICO (Universidad de Salamanca), Emiliano Díez Villoria, junto a Elena Costas, Patricia Catalán y Lionel Lozano, trabajadores de la tienda For&From Tempe- Grupo Inditex de APSA.

La tercera mesa, vivienda, autonomía y envejecimiento, pone el foco en el derecho a un lugar propio y a envejecer con derechos, con experiencias de referencia como Fundació A La Par y Aura Fundació, representada en las voces de Laura Durà Plans y Andrea Garre Mas.

La cuarta trae la mirada de la gran empresa, con una intervención de Quique García, product manager y técnico de accesibilidad de Inditex.

Y la quinta, titulada "Invisibles", se adentra en la discapacidad intelectual en la cultura, los medios y el deporte, de la mano de la actriz y activista Patty Bonet, junto a Paula Peña y Blanca Tejero, y con la intervención especial de las gimnastas de rítmica inclusiva Sara Marín y María Díez, campeonas en competición internacional.

Talleres en APSA / INFORMACIÓN

Reconocimientos

El día se cierra con una clausura institucional, la entrega de reconocimientos y un vino de honor pensado como espacio de networking entre profesionales, personas investigadoras, empresas y entidades. Todas las personas asistentes que lo soliciten recibirán certificado de asistencia.

Fiel a la entidad que la organiza, la jornada se concibe como un acto plenamente accesible: los materiales y la señalética se editan también en lectura fácil, y el programa incorpora subtitulado en directo e interpretación en lengua de signos. La voz de las propias personas con discapacidad intelectual está presente en varias de las mesas, no como público, sino como ponentes. Es, de hecho, uno de los sellos que distinguen a esta cita de cualquier otro congreso profesional que se celebre en la ciudad.

Entradas

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Fourvenues, con un aforo limitado a 215 personas. Hasta el 30 de septiembre se mantiene la tarifa anticipada: 40 euros la entrada general y 25 euros la reducida (para estudiantes, personas con discapacidad, y profesionales y socios de la entidad. A partir del 1 de octubre, los precios pasan a 50 y 35 euros, respectivamente.

La entrada incluye el acceso a las cinco mesas, la pausa café, el vino de honor y el certificado de asistencia. El evento está dirigido a personas mayores de 18 años. Los interesados pueden consultar toda la información y adquirir sus entradas en asociacionapsa.com.

La jornada está organizada por Asociación APSA y cuenta con la colaboración del ADDA, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la marca Alicante City & Beach, que sitúa a la ciudad como escenario de un encuentro profesional de proyección nacional con un valor diferencial: la inclusión.