Un arrollamiento provoca retrasos en la Línea 1 del TRAM de Alicante

Los trenes de la Línea 1 del TRAM d’Alacant, que conecta la plaza de los Luceros de Alicante con Benidorm, pueden registrar retrasos debido a un arrollamiento, según ha informado FGV. El incidente ha tenido lugar en la zona de las paradas de Creueta y Villajoyosa, aunque no han trascendido más detalles. La compañía ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

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