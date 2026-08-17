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Un arrollamiento provoca retrasos en la Línea 1 del TRAM de Alicante

FGV avisa de posibles demoras en los trenes de la línea que conecta Luceros con Benidorm

Pasajeros en la estación de TRAM de Luceros, en una imagen de archivo.

Pasajeros en la estación de TRAM de Luceros, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

Los trenes de la Línea 1 del TRAM d’Alacant, que conecta la plaza de los Luceros de Alicante con Benidorm, pueden registrar retrasos debido a un arrollamiento, según ha informado FGV. El incidente ha tenido lugar en la zona de las paradas de Creueta y Villajoyosa, aunque no han trascendido más detalles. La compañía ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

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