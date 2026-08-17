Suciedad
La avería de contenedores subterráneos en el camino de la Colonia Romana de Alicante indigna a los vecinos: "Esto es abandono"
La acumulación de basuras en el exterior genera malos olores y mala imagen en un barrio turístico como el de la Albufereta, mientras la reparación de los depósitos aún no tiene fecha
Una estampa de dejadez. Es lo que se observa en el camino de la Colonia Romana, en el barrio litoral de la Albufereta, a la altura de la calle Cronos, a escasos 300 metros de la playa. Dos contenedores subterráneos se encuentran rodeados por vallas debido a su inutilidad. En substitución figuran unos contenedores al uso, exteriores, que a la primera hora del mediodía ya están a rebosar, lo que acumula malos olores, mala imagen, insectos e incomodidad.
“Hay tanta basura que los contenedores no cierran y huele todo fatal”, dice Paco Muñoz, que trabaja en la zona y recuerda que los contenedores subterráneos se han averiado en diversas ocasiones y desde la última “ya no se ha vuelto a hacer nada”.
Con la cantidad de impuestos que se pagan por basura es vergonzoso que esto esté así
La última vez que se averió fue “hace meses”, dice Nazaret Moreno, otra vecina que afirma que “llevan ya seis o siete meses vallados, sin poder utilizarse, y con los contenedores móviles colapsados” debido, también, a “los escombros que dejan la gente que hace obras”. Según esta ciudadana, “con la cantidad de impuestos que se pagan por basura es vergonzoso que esto esté así”.
Maribel Maestro también responsabiliza de la situación a los vecinos, que “a veces tiran la basura fuera”, aunque señala también al Ayuntamiento porque “no son capaces de arreglarlo y además han puesto vallas que están oxidadas: está todo dejado de la mano de dios”.
También lamenta la situación Karin Martínez, que cree que “no es de recibo tener la calle llena de basura, más aún cuando hace tanto calor y los olores son tan fuertes”.
El Ayuntamiento no es capaz de arreglar esto y además ha puesto vallas que están oxidadas
La Asociación de Vecinos de la Albufereta es consciente de este hecho. Su presidente, Ernesto Jarabo, asegura que el Ayuntamiento “es conocedor de la avería” de los contenedores soterrados y que su propia entidad se reunió “con inspectores municipales” hace una semana, quienes les trasladaron que “anularían” los contenedores subterráneos averiados.
Sin embargo, los resultados aún no han llegado. “Las quejas nuestras son constantes, pero las reacciones son lentas y de abandono”, critica Jarabo, que asegura que estas imágenes se pueden ver “en todos los barrios, lo que denota una falta de interés de los responsables de limpieza de la ciudad”.
No es de recibo tener la calle llena de basura, más aún cuando hace tanto calor y los olores son tan fuertes
El dirigente vecinal sitúa la primera avería de los contenedores subterráneos en “hace más de un año”. En aquel momento, “en lugar de arreglarlos los sacaron, pero hay cucarachas porque no los han limpiado y siguen sin funcionar” pese a reparaciones parciales posteriores que no han tenido éxito. Durante la reunión con los responsables municipales se les trasladó, según Jarabo, “la voluntad de hacer un rediseño de la colocación de contenedores”, ya que el camino de la Colonia Romana “es estrecho, con carretera en doble sentido, y los contenedores a veces impiden el paso de coches y camiones”. Él mismo, afirma, ha tenido que bajar alguna vez de su vehículo para apartar uno de estos depósitos y poder continuar su trayecto.
Las quejas nuestras son constantes, pero las reacciones son lentas y de abandono
Según su criterio, “la solución es que cambien o arreglen contenedores, pero no han concretado”, y su asociación vecinal está “pendiente” de una reunión con la Concejalía de Limpieza, dirigida por Rafael Alemañ, concejal a quien le reconoce “mejoras de gestión en sus competencias” desde que accedió al departamento citado, en agosto del año pasado, cuando asumió esta responsabilidad que hasta entonces había desarrollado el vicealcalde Manuel Villar. Pese a este elogio puntual, la conclusión del dirigente vecinal es que “la ciudad está abandonada”. Desde el Ayuntamiento no han respondido a la pregunta de INFORMACIÓN al respecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los toldos de última generación se multiplican en las fachadas de Alicante para paliar el calor
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de este gran maestro de la carpintería
- El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas
- La inacción del Ayuntamiento da alas a la discoteca Tambora: la Justicia levanta el precinto y le permite reabrir
- Alicante respira por fin de madrugada: ninguna estación de Aemet registra una noche tórrida
- 'Alicante Entiende' pide justicia y asegura que el "joven asesinado en la playa San Juan" fue agredido por "ser gay"
- La banyà de San Roque convierte el casco antiguo de Alicante en una batalla de agua
- Un año de soledad obligada en Alicante tras el cierre del centro de día de plaza América: 'No tienes ilusión de nada