El Ayuntamiento de Alicante solicita una subvención al Gobierno para hacer seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Un proyecto para hacer seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Alicante desde el Ayuntamiento. Es lo que ha aprobado el ejecutivo local del alcalde Luis Barcala en Junta de Gobierno a través de la Concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos que lidera Luis Morata (PP).

Según ha informado el Consistorio, este departamento ha solicitado una ayuda de 49.300 euros de la convocatoria de 2026 de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales que lanza el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustunduy (Sumar).

La iniciativa tiene como título “Alicante abierta: innovación para la adaptación de la planificación estratégica municipal a la Agenda 2030”, y con ella el Ayuntamiento pretende “actualizar la Agenda Urbana Alicante 2030, reforzar su alineación con los 17 ODS y dotar al Ayuntamiento de un sistema de seguimiento, evaluación y comunicación medibles y replicables”.

Con este proyecto se prevé diseñar una plataforma digital pública, una herramienta interna de actualización, identificar los retos actuales, establecer metas locales y actualizar la cartera de actuaciones hasta 2030, así como "elaborar un protocolo anual de seguimiento para mejorar la coordinación municipal y facilitar decisiones basadas en datos y resultados”.

Dentro de los objetivos del proyecto también destacan capacitar al personal municipal y establecer un procedimiento permanente de seguimiento y actualización anual, “diseñar una metodología municipal que relacione la Agenda Urbana Española, sus metas y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030”, así como “facilitar la transparencia evaluando el grado de ejecución, vigencia, pertinencia y coherencia de los proyectos”.

La Agenda Urbana Alicante 2030 tiene como objetivo “avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e inclusivo, abierto e innovador”, y de cara el proyecto el concejal de Planes Estratégicos, Luis Morata, asegura que “se realizará con la participación de las áreas municipales, la corporación local, los agentes locales y económicos y ciudadanía” con el objetivo de “aprovechar los resultados para identificar avances y prioridades”.