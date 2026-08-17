El calor extremo deja 28 muertes en la provincia de Alicante en la primera quincena de agosto

Durante la primera quincena de agosto se han registrado 28 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la provincia de Alicante, el 80 % de ellas, 22, en la segunda semana, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En lo que va de verano suman 156, y más de 3.000 en toda España, todo un problema de salud pública que afecta sobre todo a personas de más de 65 años con enfermedades previas a quienes el intenso calor acelera el fatal desenlace.

Del 1 al 16 de agosto se han producido en total en España 1.213 muertes de acuerdo a la estadística del sistema del Ministerio de Sanidad, de las que 64 se han registrado en la Comunidad Valenciana. A las que se habrían producido en la provincia de Alicante, que suponen el 43 % de todos los decesos por calor en el citado periodo, se suman las 19 de la de Castellón y las 17 restantes en la provincia de Valencia.

A nivel autonómico, se trata de 33 hombres y 31 mujeres, la mayoría de las cuales tenía una edad superior a los 65 años, según los datos publicados por el sistema MoMo. A nivel provincial, se atribuye a las altas temperaturas el desenlace fatal en 13 hombres y 15 mujeres. Se ha registrado un caso entre los 15 y los 44 años de edad; tres casos entre los 45 y los 64; cuatro entre 65 y 74 años; tres más entre 75 y 84; y 16 de más de 85 años.

La ola de calor aprieta en Alicante: vecinos y turistas se bañan en las fuentes / Alex Domínguez

La más letal

La semana comprendida entre el 10 y el 16 de agosto también ha sido la más letal en toda la Comunidad, con 51 personas fallecidas, mientras que en la semana entre el 3 y el 9 de agosto fueron 9 los casos de muertes atribuidos al calor extremo, y los cuatro restantes entre los días 1 y 2 de agosto.

Por días, la mayoría de fallecimientos se produjo el 15 y 16 de agosto, ambos con ocho; el 14 con nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas; el día 13 con 7 decesos; el 10, 11 y 12 de agosto se produjeron seis muertes cada día; y el resto entre el 1 y el 9 de agosto.

La cifra de fallecidos durante la primera quincena de agosto de 2026 es más alta que la que se produjo en las mismas fechas de 2025, cuando hubo 47 fallecimientos, pero es mucho menor que la registrada en 2024, cuando entre el 1 y el 16 de agosto fueron 150 las muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Las altas temperaturas actúan como un factor desencadenante o agravante de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o neurológicas previas

Menos que en julio

Afortunadamente, también es inferior a la registrada en el mismo periodo de julio, con 160 fallecidos en toda la Comunidad entre el 1 y el 16 de julio, de ellas 87, es decir, más de la mitad en las comarcas alicantinas. En todo el verano son ya 299 los decesos que el Instituto Carlos III relacionada con el calor en todo el territorio autonómico, de ellas 156 en la provincia de Alicante.

A nivel nacional, la cifra se eleva a 3.236 personas desde el 1 de julio, de ellas más de dos mil en ese mes. Se trata de una de las cantidades más elevadas registradas en los últimos años y refleja el importante impacto que las olas de calor tienen sobre la salud pública, especialmente entre las personas de edad avanzada y quienes padecen enfermedades crónicas.

La mayoría de estas personas no fallecen por un golpe de calor sino que las altas temperaturas actúan como un factor desencadenante o agravante de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o neurológicas ya existentes.

Efectos en la salud

Una insuficiencia cardiaca, un ictus o una descompensación respiratoria pueden precipitarse durante una ola de calor y adelantar el fallecimiento de personas especialmente vulnerables. Por este motivo, resulta muy difícil conocer el verdadero impacto del calor simplemente revisando los certificados de defunción sino cotejar que los fallecimientos que se producen corresponden al dato que se esperaría para la época analizada.

De hecho, los datos muestran que la inmensa mayoría de las muertes atribuibles al calor corresponden a personas mayores de 65 años, especialmente mayores de 85 años. También presentan mayor riesgo quienes padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes o trastornos neurológicos, así como las personas institucionalizadas o que viven solas.