Embriones a -196 grados en Alicante

El calor aprieta en Alicante, pero las clínicas de reproducción asistida mantienen su actividad durante el verano con las mismas condiciones y protocolos que el resto del año. Las altas temperaturas no reducen las posibilidades de éxito de los tratamientos y los especialistas llaman a las parejas a desterrar el temor de que el verano sea un mal momento para iniciar un proceso de fertilidad.

“No hay motivos médicos para aplazar un tratamiento de reproducción asistida por el verano”, asegura el director médico de IVF-Life, el doctor Manuel Izquierdo. La edad de la paciente, la calidad de los óvulos y los espermatozoides, el diagnóstico reproductivo y la estrategia médica son, explica, los factores que realmente determinan las posibilidades de conseguir un embarazo.

La preocupación por el calor se repite cada verano, especialmente en una provincia como Alicante, donde los termómetros pueden superar los 30 grados. Algunas parejas llegan a plantearse esperar hasta septiembre u octubre para comenzar el tratamiento ante el temor de que las altas temperaturas puedan perjudicar a los gametos o a los embriones.

La realidad, sin embargo, es que estos últimos permanecen completamente alejados del calor exterior durante las fases más delicadas del proceso.

El doctor Manuel Izquierdo / INFORMACIÓN

Un pequeño “invierno”

La fecundación de los ovocitos y el cultivo de los embriones se realizan en laboratorios en los que temperatura, humedad y otros parámetros se controlan de forma permanente. “Los embriones nunca están expuestos al calor exterior”, explica Izquierdo.

Y cuando los embriones, óvulos o espermatozoides son criopreservados, la temperatura alcanza los -196 grados gracias al nitrógeno líquido utilizado en los tanques de conservación. Las condiciones son idénticas en agosto y en enero.

“Un embrión congelado en agosto se conserva exactamente en las mismas condiciones que otro almacenado en enero”, señala el especialista. Los sistemas de monitorización funcionan además de forma continua para detectar cualquier alteración y garantizar la estabilidad de las muestras.

“Trabajamos exactamente igual los doce meses del año. Los procesos, los protocolos y las condiciones de conservación de las muestras no cambian porque sea verano”, añade.

Afrontar el tratamiento en vacaciones

El verano puede incluso convertirse en un momento práctico para determinadas familias. Las vacaciones permiten, en algunos casos, disponer de más tiempo para acudir a revisiones y controles y reducir la presión de compaginar el tratamiento con el trabajo.

Eso sí, el calor obliga a mantener algunas precauciones. Los especialistas aconsejan beber suficiente agua, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantener una alimentación equilibrada y cumplir estrictamente las pautas de medicación. También recomiendan consultar al equipo médico antes de realizar viajes largos.

Destino europeo

Alicante se ha convertido en uno de los destinos europeos de referencia para la reproducción asistida, con pacientes nacionales e internacionales que acuden a sus clínicas. En IVF-Life, la entidad señala que los resultados de sus tratamientos se mantienen estables durante todo el año.

En los tratamientos de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional (PGT-A), la clínica indica que las tasas acumuladas de embarazo pueden alcanzar hasta el 99% en pacientes menores de 35 años y hasta el 93% en mujeres mayores de 39 años, considerando el conjunto de transferencias de embriones euploides obtenidos durante un mismo tratamiento.