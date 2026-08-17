Ibi desempolva el proyecto de la Casa de los Reyes Magos

"Igual que está la casa de Papá Noel en Rovaniemi, en Finlandia; queremos que en Ibi esté la Casa de los Reyes Magos, donde se fabrican los juguetes", ha explicado Manuel Aragonés, el director de AIJU, el Instituto Tecnológico de Proyecto Infantil y Ocio. Aragonés se reunió a finales de julio con el alcalde, Sergio Carrasco, y con la primera teniente de alcalde, Nuria Pina, después de que el gobierno municipal llamase al Instituto para interesarse por el proyecto. "La idea es presentar el proyecto a línea de ayudas Compra Innovadora de IVACE+I", ha explicado Pina sobre la convocatoria de la conselleria de Industria, Turismo e Innovación.

Aragonés ha explicado que al espacio —ya construido— hay que dotarle de contenido. "Somos expertos en realidad aumentada, podríamos hacer varias instalaciones dentro de la casa para generarle ilusión a los niños", señala el director. Dentro de la casa, explica, se podría establecer "un circuito con instalaciones como por ejemplo tirar la carta a los Reyes".

Somos expertos en realidad aumentada, podríamos hacer varias instalaciones dentro de la casa para generarle ilusión a los niños Manuel Aragonés — Director de AIJU

Ayuda de conselleria

"Tras la reunión con el Ayuntamiento quedamos en que queríamos reunirnos con el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, y con el director general de Turismo, Israel Martínez Fernández", ha explicado Aragonés. "Bajo el marco de la conselleria de Industria, Turismo e Innovación, tenemos credibilidad y acceso para hablar con la consellera Marián Cano", ha señalado Aragonés remarcando la autoridad industrial que tiene Ibi de cara al gobierno autonómico. "Tenemos una oportunidad desaprovechada desde hace años", ha señalado.

"Tenemos una serie de elementos como el Hotel del Juguete, el Museo del Juguete y la ludoteca de AIJU al que le faltaría la Casa de los Reyes Magos", ha explicado el director del centro de innovación. "En Madrid, por ejemplo, está la casa del Ratoncito Pérez con cuatro o cinco instalaciones", ha señalado. El proyecto, según Aragonés, tiene potencial turístico.

El edificio se terminó en 2007

La teniente de alcalde y diputada en las Cortes Valencianas, Nuria Pina, ha explicado que en 2021 "cuando gobernaba en la Generalitat Ximo Puig, del PSOE, se concedió al Ayuntamiento una subvención nominativa de las que salían de dirección general pero no se ejecutó nada y nos la retiraron". Rafael Serralta, del PP, gobernaba en Ibi entonces. "Un proyecto fue adjudicado a una empresa de fuera de la provincia para desarrollar la Casa pero, a nuestro parecer, le faltaba ibensía, porque no incluía cuestiones singulares de nuestra fiesta como los paqueteros", ha señalado Pina. Los paqueteros reales son los personajes que al final de la Cabalgata de Reyes de Ibi reparten los regalos con la cara pintada de negro.

El año pasado AIJU llevó la propuesta de recuperar el proyecto al Ayuntamiento en otra reunión. "La Casa de los Reyes Magos ha ido en todos los programas electorales de todas las legislaturas", ha señalado Aragonés. El director de AIJU ha explicado que el Instituto "siempre ha tenido voluntad de colaboración". "Al Ayuntamiento le pueden faltar recursos para abordar el desarrollo de metodología y propuestas de ayudas", por lo que se ofrecen a prepararlas ellos. El edificio fue acabado en 2012, cuando Mayte Parra, del PP, era alcaldesa y desde entonces está vacío y cerrado.