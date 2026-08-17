"Las pantallas hacen que la miopía siga aumentando incluso a los 20 años»

El oftalmólogo de Alicante y catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche Jorge Alió acaba de ser elegido presidente de la Academia Europea de Oftalmología (EAO) con el respaldo del 95 % de los votos, convirtiéndose en el primer español en liderar esta institución científica con sede en Suiza. El presidente de la European Academy of Ophthalmology tendrá por delante un mandato de cuatro años con el objetivo de impulsar la cooperación científica, acelerar la investigación médica y mejorar la formación continuada entre especialistas de todo el continente

¿Qué supone para usted este nombramiento?

Es un reconocimiento de mis compañeros catedráticos de Oftalmología europeos, que me han elegido para liderar la Academia durante los próximos cuatro años junto a mi junta directiva. Nuestro propósito es modernizar los estatutos y las acciones de la institución, promover una docencia oftalmológica de alta calidad en Europa y mejorar también la asistencia a los pacientes a través de la formación de nuestros alumnos, tanto oftalmólogos como estudiantes de Medicina.

¿Qué papel desempeña la Academia Europea de Oftalmología?

Es un grupo académico europeo de máximo nivel que tutela y dirige la formación oftalmológica y busca mejorar la calidad docente. La Academia pretende que la especialidad alcance los niveles más altos de excelencia tanto en la enseñanza como en la práctica profesional.

La Academia pretende que la especialidad alcance los niveles más altos de excelencia

¿La investigación también ocupa un lugar importante?

Por supuesto. La labor académica combina siempre docencia e investigación. Para enseñar hay que aprender y para aprender hay que investigar. De lo contrario, estaríamos enseñando conocimientos del pasado cuando lo que necesitamos es encontrar soluciones para los problemas del futuro. Otra de nuestras metas es estimular la residencia clínica mediante vínculos entre países que permitan promover la formación de grupos de excelencia para mejorar el cuidado de los pacientes. También queremos velar por los límites y las prácticas éticas de la profesión.

¿Por qué es especialmente importante ahora la cuestión ética?

Porque estamos viviendo un momento de enorme avance científico y de grandes cambios sociales, con un acceso a la información como nunca antes. Los nuevos métodos y posibilidades deben desarrollarse siempre dentro de un comportamiento ético y válido, buscando en todo momento el beneficio y la mejora de los pacientes.

Grupo académico

¿Cuántos miembros tiene la Academia?

Cuenta con 100 miembros, que corresponden a 100 cátedras ocupadas por profesionales catedráticos de distintos países europeos. Es, por tanto, un grupo muy limitado y de carácter eminentemente académico.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los oftalmólogos europeos?

Los problemas son diferentes según cada área geográfica. Europa tiene la ventaja de contar, en general, con una buena asistencia clínica y una buena calidad docente. Pero las patologías que provocan mala visión varían también en función de la edad. En los niños preocupan especialmente la miopía y algunas enfermedades genéticas; en la edad adulta aparecen problemas como la presbicia y, posteriormente, patologías como el glaucoma, la retinopatía diabética y, especialmente, la degeneración macular asociada a la edad.

El doctor Jorge Alió / Revista UMH Sapiens

¿Es el envejecimiento de la población uno de los grandes retos?

Sin duda. Lo que más nos preocupa actualmente es la patología asociada al envejecimiento. Europa tiene una población cada vez más envejecida y eso va a hacer que aumente la frecuencia de enfermedades relacionadas con la edad. La degeneración macular, las cataratas y el glaucoma van a tener cada vez mayor relevancia.

¿Hasta qué punto está extendida la degeneración macular?

Aproximadamente el 30% de los mayores de 70 años en Europa presentan una degeneración macular. Es una cifra muy importante, especialmente porque muchas personas llegan a la jubilación esperando disfrutar de su tiempo libre, de la lectura, de sus aficiones o simplemente de ver la televisión, y estas actividades pueden verse muy limitadas por esta enfermedad. La degeneración macular afecta a un volumen muy importante de la población europea y española y se ha convertido en una prioridad sanitaria tanto desde el punto de vista de la investigación como del tratamiento. Además, existen terapias que requieren inyecciones intraoculares repetidas y que son costosas. Por eso necesitamos seguir investigando para encontrar tratamientos más eficaces y duraderos.

Necesitamos seguir investigando para encontrar tratamientos más eficaces y duraderos para la degeneración macular

Envejecimiento

¿La oftalmología tendrá que centrarse cada vez más en las enfermedades asociadas a la edad?

Sí. Vamos a ser cada vez más mayores y, al mismo tiempo, exigimos cada vez más a la ciencia médica. Estamos superando enfermedades que antes eran incurables y todo ello hace que tengamos que prestar una atención especial a las patologías relacionadas con el envejecimiento. Hay que avanzar en terapias regenerativas, tratamientos contra enfermedades que hoy tienen soluciones limitadas y también en prevención.

Otro de los problemas que preocupan es el aumento de la miopía entre niños y jóvenes. ¿Qué papel están jugando las pantallas?

Es un problema global. Cada vez realizamos más actividades que nos obligan a mirar de cerca desde edades muy tempranas: lectura, juegos, videojuegos y entretenimiento. Gran parte de la actividad educativa también se desarrolla delante de pequeñas pantallas que utilizamos a distancias de 40 o 70 centímetros.

¿Qué ha cambiado respecto a generaciones anteriores?

Antes también existían actividades de visión próxima, pero había más tiempo libre dedicado a actividades al aire libre. Ahora una parte cada vez mayor de ese tiempo se dedica a pantallas, videojuegos y otras actividades de visión cercana. El cambio de los hábitos de vida de la población infantil y juvenil está transformando esta realidad.

¿Hasta qué punto está extendida la miopía?

En Asia se sitúa aproximadamente entre el 70% y el 80% de la población en algunos lugares, mientras que en España estaríamos entre el 40% y el 60%, aunque no disponemos de estadísticas completamente fiables. La miopía está aumentando y ya vemos pacientes de 20 años cuya graduación continúa incrementándose cuando antes se consideraba que se había estabilizado a causa del uso excesivo de las pantallas.

Gran parte de la actividad educativa se desarrolla delante de pequeñas pantallas a distancias de 40 o 70 centímetros.

Prevención

¿Cómo se puede prevenir?

Hay que combinar diferentes métodos terapéuticos y preventivos y, sobre todo, fomentar la actividad física y el tiempo al aire libre entre los niños y jóvenes. Hay que reducir esa dependencia de las actividades de visión próxima y de las pantallas.

¿La población española se cuida suficientemente la vista?

Hay que recordar que quien cuida de los ojos es el oftalmólogo. Es importante realizar revisiones desde edades tempranas. Antes de los seis años debería hacerse una revisión oftalmológica completa. Entre los 40 y los 50 años, cuando aparece y se desarrolla la presbicia, las revisiones permiten no solo corregir ese problema, sino también detectar el inicio de otras enfermedades, como el glaucoma. A partir de los 60 años es recomendable una revisión anual. Permite actualizar la graduación y comprobar que no aparecen problemas en la retina u otras patologías relacionadas con la edad. El objetivo final es mantener la mejor calidad de vida posible gracias a una buena visión.

España tiene una oftalmología de mucha calidad y profesionales históricamente muy prestigiosos

¿Hay suficientes oftalmólogos en España?

España tiene una oftalmología de mucha calidad y profesionales históricamente muy prestigiosos. En mi opinión, el número actual de oftalmólogos es suficiente y comparable al de otros países europeos desarrollados. Es cierto que existen listas de espera, pero la asistencia oftalmológica está bien garantizada y mantiene un nivel de calidad elevado.

¿Cuál sería, por tanto, el principal mensaje para la población?

Que debemos cuidar nuestra visión durante toda la vida. La prevención y las revisiones oftalmológicas son fundamentales, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como los niños y las personas mayores. Mantener una buena visión es esencial para conservar nuestra calidad de vida.