Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: "No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra"

Una multitud concentrada bajo el sol de agosto a la espera de tomar un barco. Es la estampa que se repite cada día de verano en el paseo de los Mártires de la Libertad, adyacente a la Explanada, entre los turistas que deciden pasar el día en la isla de Tabarca.

Unas 250 personas hacen cola desde varios minutos antes de la salida. En concreto 40 minutos, en caso de que los viajeros no dispongan de ticket online y tengan que comprarlo físicamente en la taquilla habilitada. Es el margen temporal que marcan en la web de la empresa que gestiona el servicio. Algunos, pese a que han adquirido el bono por Internet, se adelantan al horario y esperan desde una hora antes para resguardarse en uno de los dos sombrajes habilitados por la empresa, ubicados al principio de la cola. Es el caso de Rodrigo García, turista madrileño que visitará por primera vez la isla. “Menos mal que hemos llegado pronto y hemos podido coger sombra”, afirma.

Echamos de menos un techadito, la cola es a veces incluso más larga Jesús Salomón — Turista

También viene de Madrid Mila Lozano, que se resguarda del sol junto a su familia con sombrillas de playa en mitad de la cola. “Esto es insoportable: no es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra para que nos achicharremos. Cuando lleguemos al barco a lo mejor nos habremos desmayado”, pronostica con tono satírico. Según explica, la escena de las largas colas antes de subir al barco la habían observado desde el hotel en los días anteriores, por lo que ya sabían que harían uso de las sombrillas antes de llegar a la isla a pasar el día en la playa. Jesús Salomón, otro turista, asegura que "esta cola es a veces incluso más larga" otros días. "Echamos de menos un techadito".

Largas colas para coger el barco para ir a Tabarca desde Alicante. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Apenas hay sombrajes en el rincón del paseo de los Mártires de la Libertad desde donde salen diversas embarcaciones diarias hacia Tabarca. En total hay cuatro turnos de lunes a domingo entre las 9:45 y las 13:15, algunos de ellos con duplicidad de vehículos marítimos para poder atender toda la demanda. La empresa que gestiona el servicio se encarga de garantizar que haya tickets para todo el mundo, también para los que no adquieren el bono pot Internet.

Cuando lleguemos al barco a lo mejor nos habremos desmayado Mila Lozano — Turista

La cola es tan larga que alcanza la parte del paseo que es colindante a la rotonda que separa el paseo de Canalejas del de la Explanada. Algún turista pregunta donde empieza, dado que no da crédito a la larga espera que le aguarda. Es el caso de Giulio Pagini, turista italiano, que lamenta que “el calor es muy exagerado, la gente no se queja mucho porque es agosto y cree que es normal, pero un toldo quizá vendría bien”.

Largas colas para coger el barco para ir a Tabarca desde Alicante. / Alex Domínguez

Lo cierto es que hay sombrajes pero pocos. Concretamente dos en los accesos al barco, a los que hay que sumar los toldos instalados en la taquilla de venta de tickets. Sombras que se agradecen, pero que quedan muy lejos de cubrir la totalidad del paseo en el que se alargan las colas. De hecho, la fila de gente alcanza otros sombrajes, pero son los de un bar establecido a unos metros de la salida de los barcos.

La gente no se queja mucho porque es agosto y cree que es normal, pero un toldo quizá vendría bien Giulio Pagini — Turista

Desde la empresa que concesiona el servicio aseguran que la instalación de sombrajes depende de la Autoridad Portuaria de Alicante. “Tenemos algún toldo en la caseta, pero en el exterior tienen que autorizarlo ellos”. Reconocen, eso sí, que el permiso es “complicado por cuestiones de seguridad”, ante posibles problemas como “vientos o lluvias”, y “hay condiciones para que sean movibles”. De hecho, en la compañía aseguran que “se han hecho propuestas desde hace dos años y se han estudiado ideas, pero las cuestiones de seguridad han impedido hasta ahora instalarlos y de momento dejan poner dos sombrillas”.

En la Autoridad Portuaria admiten este tipo de limitaciones. “Se pueden poner los toldos que están pegados a la caseta”, explican. En la institución aseguran “conocer la problemática” y afirman que trabajarán con la empresa concesionaria para “estudiar posibles soluciones que sean viables desde el punto de vista de la seguridad y de la sostenibilidad”.

Entre estas soluciones estaría la posibilidad de “solicitar fondos Next Generation para sombras bioclimáticas y refugios climáticos, lo cual facilita que, de cara al próximo verano”, puedan contar ya “con algún tipo de solución” para evitar que los turistas que viajan a Tabarca desde Alicante sufran largos minutos de sol intenso a la espera del barco.