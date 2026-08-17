Más piscinas, pero menos socorristas en la provincia de Alicante

"Piscina comunitaria con lámina de agua de 195 metros cuadrados", anuncia una promoción de 120 viviendas en el municipio de Santa Pola. "Una generosa piscina de 195 metros cuadrados" señala otra en San Miguel de Salinas. Si la extensión del vaso llegara a 200 metros cuadrados, la comunidad de propietarios estaría obligada a contratar a un socorrista, como establece la ley autonómica de 2010 de actividades recreativas y establecimientos públicos.

La provincia de Alicante ha construido en 2026 casi cinco piscinas al día, según datos del catastro. En el mismo periodo ha sumado 1.682 piscinas descubiertas más y ya son 132.495 en total. El número de las que tienen una extensión superior a los 200 metros que marca la ley es un dato difícil de obtener.

Un socorrista en una piscina municipal de Alcoy que sí cuenta con este servicio. / Juani Ruz

El vicepresidente y responsable de formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana (FSSCV), Salvador Perelló, señala que en piscinas de menos de 200 metros "la normativa obliga a poner un cartel diciéndolo y alguien responsable de la instalación, que puede ser el conserje, llamaría al 112 en caso de emergencia".

"Es una profesión totalmente desregulada", señala Perelló y denuncia la ausencia de un convenio colectivo. Perelló añade que no está muy bien pagada, que hay mucha rotación y "gente nueva que no acaba la temporada". El vicepresidente explica que cada dos años reciben en la sede de la Federación a socorristas y les cuentan cosas como que llevan meses sin cobrar", señala. "Cada vez menos gente quiere dedicarse a esto", concluye.

Falta de formación

La FSSCV, explica Perelló, intenta incidir en política para la prevención de ahogamientos o regular la formación de socorristas. Lamenta que alguien pueda "hacer un curso de dos horas y ser socorrista". "Galicia, Canarias, País Vasco tienen normativa más severa y otras comunidades autónomas una normativa muy laxa", señala.

Un hombre descansa en la piscina de una urbanización. / Pilar Cortés

La FSSCV es, junto a Cruz Roja, una de las principales entidades que forma a socorristas en la Comunidad Valenciana. "En Alicante formamos al 25% de los alumnos", explica. "El número de alumnos en nuestras formaciones ha bajado un 15% en los últimos dos años", señala, aunque las horas y los precios son los mismos.

El número de alumnos en nuestras formaciones ha bajado un 15% en los últimos dos años Salvador Perelló — Vicepresidente y responsable de formación de FSSCV

"La bajada tiene que ver con las inquietudes de los chicos. El salvamento es muy temporal. Se trabaja tres meses y hay mucha rotación. El empresario quiere gente joven porque puede explotarles más, ya que en muchos casos no reclaman, no se meten en líos, no están sindicados..."

Durante el mes de julio se contrató a 637 socorristas en la provincia de Alicante, de los que 540 tenían entre 16 y 24 años, según datos del ministerio de Trabajo. La cifra total de contratos en junio fue superior y alcanzó 853.

Contratar a un socorrista no es barato y las constructoras lo saben y juegan con ello Álex Rodríguez — Director de Aqualevante

La empresa de socorrismo Aqualevante opera en toda la provincia y en Valencia, Castellón y Almería. El 95% de sus clientes son piscinas privadas, la mayoría de urbanizaciones. El director Álex Rodríguez considera que "contratar un socorrista no es barato" y que "las constructoras lo saben y juegan con ello".

Rodríguez cifra en una media de 10.000 euros al año el coste que le supone a una comunidad de propietarios mantener este servicio. El empresario denuncia que en el sector hay una "falta de profesionalismo y de compromiso" y considera que "la mayoría de personas que acceden no se lo toman del todo en serio".

El director señala que hay "un problema de competencia desleal muy amplio" y que las comunidades de propietarios se venden "al mejor postor".