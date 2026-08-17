Los vecinos de Ciudad de Asís de Alicante, ante el abandono de la plaza del Padre Ángel: "Está hecha un asco"

Lo que debería ser uno de los puntos de encuentro de Ciudad de Asís se ha convertido, para sus vecinos, en una muestra más del abandono que arrastra el barrio. Es la plaza del Padre Ángel, donde los desperfectos, la suciedad y la falta de mantenimiento se han instalado en un espacio frecuentado a diario por mayores y niños.

Uno de los puntos que más preocupa a los residentes es el escenario instalado en la plaza. El escenario presenta desprendimientos en dos puntos diferentes, en el más reciente, ocurrido hace dos meses tras la caída de un árbol, los fragmentos continúan acumulados junto a la estructura, mientras que en el primero, según explican los vecinos, el Ayuntamiento retiró los restos sin reparar posteriormente la zona dañada. La cinta que colocó la Policía Local para señalizar la zona apenas se conserva.

El estado del escenario se suma a otros problemas que, según los residentes, llevan tiempo sin solucionarse como las barandillas presentan desperfectos, las zonas verdes necesitan mantenimiento y también existen deficiencias en el sistema de riego y en parte del mobiliario urbano. "Está todo hecho una porquería, pero aquí no arreglan nada", resume Rafaela Miralles, vecina del barrio.

Vi que se cayó un árbol muy grande y rompió todo lo que había alrededor, el escenario también. Menos mal que no pilló a nadie Rafaela Miralles — Vecina

Un árbol que cayó y dejó daños sin reparar

Los vecinos relacionan uno de los desperfectos del escenario más recientes con la caída de un árbol. "Vi que se cayó un árbol muy grande y rompió todo lo que había alrededor, el escenario también. Menos mal que no pilló a nadie porque fue de madrugada, pero si llega a caer de día si pasa alguien lo mata", asegura Rafaela Miralles, vecina de la zona.

Desde entonces, asegura, la zona continúa sin una reparación. "Y nada, ahí se ha quedado, no ha venido nadie a arreglarlo ni nada. Está todo hecho un desastre", lamenta Miralles, que además señala otros desperfectos en las calles próximas a la plaza provocados por las raíces de los árboles, que han levantado parte del pavimento: "Pueden caerse personas mayores y parece que les da igual", advierte esta vecina.

Aquí vienen muchos niños a jugar por las tardes y está muy abandonado, la zona del parque infantil también. Está todo muy sucio y muy abandonado Paquita Moratalla — Vecina

Como ella, Paquita Moratalla insiste en el estado de abandono de la plaza y, especialmente, de la zona infantil. "Aquí vienen muchos niños a jugar por las tardes y está muy abandonado, la zona del parque infantil también. Está todo muy sucio y muy abandonado", asegura. La vecina también recuerda la caída del árbol sobre el escenario y el peligro que, a su juicio, supuso el suceso. "Se cayó un árbol que rompió la tarima, pero menos mal que cayó y no pilló a nadie, si no le hubiera hecho polvo", afirma.

Para Moratalla, la solución pasa por recuperar un espacio que sigue siendo muy utilizado pese a su estado. "La plaza necesita bastante atención porque no hay manera", asegura.

Suciedad, moscas y excrementos

La limpieza es otra de las principales quejas de quienes utilizan la plaza. Carmen Ramírez considera que el espacio debería estar "un poquito más cuidado" porque por él pasan muchos vecinos cada día. "De limpieza, tela marinera lo que hace falta", afirma.

Este es el único sitio que tenemos los mayores en el barrio, pero aquí no se puede estar, es que te comen las moscas y la basura y no podemos más Carmen Ramírez — Vecina

La vecina denuncia especialmente la acumulación de basura y excrementos de perros. "Aquí tiran basura al suelo, a este parque también vienen todos los perros y sus cosas y aquí las moscas nos comen", explica. Una situación que, a su juicio, hace que los mayores del barrio no puedan disfrutar del espacio. "Este es el único sitio que tenemos los mayores en el barrio, pero aquí no se puede estar, es que te comen las moscas y la basura y no podemos más", señala Ramírez.

Por su parte, Cristian García, también vecino de Ciudad de Asís, considera que la situación de la plaza forma parte de un deterioro más amplio del barrio y recuerda que cuando era pequeño los niños podían jugar en el césped, algo que ahora, asegura, ya no ocurre. "Está todo lleno de suciedad y excrementos de los perros y no se está bien", apunta.

El barrio está degradado, es una buena zona que se está quedando antigua y habría que hacer algo para mejorarla, pero parece que no importamos Cristian García — Vecino

García también pone el foco en el escenario, que pese a no llevar muchos años instalado presenta ya desperfectos. "Se rompió y tampoco ha venido nadie a repararlo. El barrio está degradado, es una buena zona que se está quedando antigua y habría que hacer algo para mejorarla, pero parece que no importamos", sostiene García.

Esquerra Unida-Podemos pide una actuación urgente

Asimismo, el grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos han denunciado el estado de abandono de la plaza y ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante una intervención urgente para recuperar el espacio público y eliminar los posibles riesgos para los vecinos.

El portavoz, Manolo Copé, considera que la situación responde a una acumulación de problemas que no han sido resueltos. "No estamos ante un desperfecto puntual, sino ante una sucesión de problemas que demuestran un abandono prolongado. Primero se desprendió una parte, retiraron los restos y no la repararon. Ahora ha ocurrido lo mismo en otro punto y el deterioro continúa avanzando", señala Copé.

Copé también advierte del estado de las barandillas y de los daños existentes en el escenario. "Lo más grave no es que algo se rompa, sino que el Ayuntamiento deje pasar el tiempo hasta convertir una avería en abandono", afirma. El portavoz reclama una actuación municipal y sostiene que "Ciudad de Asís no puede ser tratada como un barrio de segunda".