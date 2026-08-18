35 grados y desmayos de pacientes el centro de salud Campoamor-Plaza de América de Alicante por la falta de aire acondicionado

El centro de salud de Campoamor-Plaza de América de Alicante lleva desde primera hora de este martes con el aire acondicionado averiado en buena parte de la planta baja, una situación que, según denuncia personal sanitario, se ha repetido también durante varios días de julio y agosto. Varios pacientes, según indican, han sufrido lipotimias por el calor, e intentan refrescarse con abanicos y darse aire con papeles. También el personal ha instalado ventiladores en diversas salas.

La incidencia afecta a la parte izquierda de la planta de entrada, donde se encuentran la sala de extracciones, las salas de curas, varias consultas médicas, pasillos y las consultas de Salud Sexual y Reproductiva, donde los sanitarios han medido temperaturas de 31 grados, que pasada la media mañana se elevan a 35,9 grados en Pediatría.

«Llevamos así desde las ocho de la mañana», explica una de las sanitarias del centro, que asegura que tanto los pacientes como los trabajadores están «hartos de la situación». "En pleno verano esto es inhumano", añaden.

En plena ola de calor

La falta de climatización se produce además en plena ola de calor y en un espacio sanitario en el que se atiende diariamente a numerosos pacientes. Según el testimonio de la profesional, se han producido desmayos entre los pacientes debido a las elevadas temperaturas y el personal se ha visto obligado a trabajar en estas condiciones utilizando ventiladores para intentar aliviar el calor.

Los trabajadores aseguran que desde las ocho de la mañana han comunicado la avería al servicio de mantenimiento del Hospital General de Alicante, al que pertenecen. La respuesta recibida es que la incidencia «está en un aviso» y que se enviará a un técnico para solucionarla. Un poco antes de la una del mediodía ha acudido un operario al centro.

Ventiladores en la sala de extracciones del centro de salud / INFORMACIÓN

Más averías

La avería no es, además, un episodio aislado. Según los sanitarios, problemas similares con la climatización se han registrado en el centro durante julio y agosto, coincidiendo con las semanas de temperaturas más elevadas del verano, por lo que el personal considera que se están poniendo parches porque el problema no se termina de solucionar.

En la avería del mes pasado, el personal tuvo que cerrar dos consultas de Enfermería, y tuvieron que pasar la actividad a la zona de curas y a otra consulta. En el verano de 2024 también sufrieron averías del aire acondicionado en este centro de salud.

Niños, mayores y embarazadas

En la jornada de hoy, la situación afecta especialmente a espacios como la sala de extracciones y las consultas, donde pacientes y profesionales deben permanecer durante periodos prolongados, con pacientes de riesgo como personas mayores, niños y embarazadas.

Los trabajadores reclaman que se actúe con mayor rapidez ante este tipo de incidencias, especialmente en un centro sanitario y ante las temperaturas que se están registrando en Alicante.

Temperatura en otra sala del ambulatorio / INFORMACIÓN

El personal ha instalado ventiladores instalados en diferentes estancias, entre ellas la sala de extracciones, la sala de curas y la zona de consultas de Salud Sexual y Reproductiva, como medida provisional para combatir el calor mientras se espera la reparación del sistema de climatización. También han procedido a abrir algunas ventanas para que haya corriente y aliviar el intenso calor.