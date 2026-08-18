La provincia de Alicante se prepara para una "ponentà" con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte

La provincia de Alicante afronta este martes 18 de agosto una jornada de tiempo estable, seco y muy soleado, sin previsión de lluvias en los municipios analizados y con cielos despejados durante todo el día con un calor que irá creciendo hasta mañana, donde el mapa se ha marcado por el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la mayor parte del territorio de la Comunitat Valenciana. Para el miércoles 19, Aemet prevé una situación muy adversa por calor y poniente, con aviso naranja en Alicante y Valencia entre las 13.00 y las 20.59 horas. En la provincia se sitúan las máximas en torno a los 41°C en el litoral norte, que podrían alcanzar los 43°C localmente, y en 40°C las temperatruas en el interior y litoral sur.

Hoy martes el calor será notable, sobre todo en el interior y el sur, con máximas de 37 grados en Orihuela y Alcoy, 36 en Elche y Elda, 35 en Dénia y 34 en Alicante y la Aemet ha marcado el aviso amarillo en toda la provincia.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios es hoy extremo en el interior de Valencia y alto en el resto de la Comunidad Valenciana.

Aviso naranja y posible ponentà

Este miércoles el naranja tiñe el mapa de previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología con un apunte especial: el viento hacia sur, sureste o suroeste que traerá calor. En el litoral norte de Alicante las temperaturas podrían alcanzar los 42°C y 43°C en algunas localidades, según indican las previsiones del organismo. En el resto del territorio, donde el calor también alcanzará cotas muy altas, el mercurio se situará en 40°C.

Alicante

Alicante/Alacant vivirá un martes de cielo despejado y sin previsión de lluvia, con ambiente plenamente veraniego. Las temperaturas irán de 25 a 34 grados, pero la humedad hará que la sensación térmica suba hasta 39 en las horas centrales. El viento soplará flojo o moderado, primero del norte y después de componente sureste y suroeste.

Elche

Elche/Elx tendrá una jornada de sol claro y tiempo estable, sin señales de precipitaciones durante todo el día. La máxima alcanzará los 36 grados y la mínima quedará en 23, con sensación térmica de hasta 37. El viento será en general moderado de levante, con tendencia a calmar al final de la jornada.

Benidorm

El día se presenta en Benidorm con cielo despejado de principio a fin y sin riesgo de lluvia. El termómetro se moverá entre 26 y 32 grados, aunque el bochorno elevará la sensación hasta 36. El viento rolará del este al suroeste y podrá notarse algo más por la noche, sin episodios adversos destacados.

Elda

Elda afrontará un martes de calor seco y cielo despejado, sin cambios relevantes ni previsión de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 36 grados, con el tramo central del día como el más caluroso. El viento del sureste soplará moderado durante buena parte de la jornada y tenderá a quedar en calma por la noche.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá la estabilidad con cielo despejado y ausencia de precipitaciones, pero el ambiente será muy bochornoso. La temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 24, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 41 por la humedad. El viento de levante será moderado y girará ligeramente al sur al final del día.

Orihuela

Orihuela tendrá un martes soleado, con cielo despejado y sin previsión de lluvia en ninguna franja del día. La máxima subirá hasta 37 grados y la mínima será de 23, con una sensación térmica similar al valor real. El viento será flojo de madrugada y moderado de levante durante la mañana y la tarde, antes de calmar al final.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi dominará un ambiente de sol y calor, sin nubes relevantes ni previsión de precipitaciones. Las temperaturas irán de 21 a 37 grados, con una tarde claramente calurosa y una noche templada. El viento será flojo por la mañana y ganará algo de presencia por la tarde, de componente sur y suroeste.

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Dénia

Dénia disfrutará de un martes despejado, seco y con ambiente cálido desde primera hora. La máxima llegará a 35 grados y la mínima será de 24, aunque la humedad elevará la sensación térmica hasta 37. El viento soplará flojo por la mañana y se reforzará del sur por la tarde, con rachas más notables en ese tramo del día.